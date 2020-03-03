ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Исмаила Сарр«Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных» Марио ФернандесОтскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу» «Спартак» — «Динамо»Убедительный «Спартак». Красно-белые заслуженно победили в столичном дерби
  • 17:54
    • «Атлетик» впервые победил в Примере в 2020 году
  • 16:33
    • «Барыс» вышел вперед в серии с «Металлургом»
  • 15:54
    • «Тамбов» и «Рубин» счет не открыли
  • 15:18
    • Репилов победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту
  • 15:02
    • Резцова завоевала серебро в гонке преследования на ЧЕ
  • 14:47
    • Российские лыжники заняли третье место в эстафете на этапе КМ в Лахти
  • 13:40
    • Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Лахти, россиянки — четвертые
    Все новости спорта

    Выдадут ли «Предс» результативный матч дома?

    «Нэшвилл» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 3 марта 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нэшвилл Предаторз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз на «Нэшвилл» — «Эдмонтон»
    Яков Тренин
    В очередной игре НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 3 марта на «Бриджстоун Арене». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Эдмонтон».

    «Нэшвилл»

    Команда, которая расположена в штате Теннесси, занимает последнее плей-офф место в таблице Центрального дивизиона с 72 баллами, добытыми в 64 играх.

    В середине февраля подопечные Джона Хайнса провели неплохой отрезок из трех побед в основное время.

    «Нэшвилл»

    одержал верх над «Айлендерс» (5:0) и дважды одолел «Сент-Луис» (4:3; 2:1).

    После этого «горничные коты» дома были разгромлены «Каролиной» (1:4), а 22 февраля «Предс» в овертайме уступили «Чикаго» (1:2). Через день «Смэшвилл» по буллитам разобрался с «Коламбусом» (3:3, 3:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    В заключительных февральских поединках «Нэшвилл» заработал очки в противостояниях с «Оттавой» (3:2) и «Калгари» в дополнительное время (4:3). 1 марта подопечные Джона Хайнса потерпели поражение от «Колорадо» (2:3).

    «Эдмонтон»

    Канадский коллектив, представляющий провинцию Альберта, занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, имея в своей копилке 76 очков.

    В последних февральских поединках «Эдмонтон» транжирил баллы, чаще уступая оппонентам. В недавних пяти матчах зимы «нефть» проиграла четырежды.

    Сперва в родных стенах подопечные Дэйва Типпета в дополнительное время потерпели поражение от «Бостона» (1:2), после чего они оказались слабее «Миннесоты» (3:5).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    24 февраля «Эдмонтон» одолел «Лос-Анджелес» (4:2), а чуть позже он не сдержал «Анахайм» в овертайме (3:4) и «Вегаса» (0:3). В стартовой весенней игре «нефть» заработала очки, победив «Виннипег» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,04, на ничью — 4,34, а на победу «Эдмонтона» — 3,09.

    Сейчас «Нэшвиллу» нужно зарабатывать баллы в каждом поединке, поскольку команда ведет активную борьбу за плей-офф, однако, канадский клуб не позволит обыграть себя крупно и будет сражаться за положительный результат в гостях. Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 за 1,64. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сочи — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.03
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Миннесота — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Портсмут — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • Тактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»
    • 14:57 27/02/2020     Мария Шарапова в 2010 году
  • Звезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда
    • 16:53 28/02/2020     «Бавария» добилась знаковой победы
  • «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионов
    • 21:22 26/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Нэшвилл» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 3 марта 2020 года. Прогноз на «Нэшвилл» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Примера. «Класико», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»Обзор 26 тура испанской Примеры 17:570
  • 13:30
    • Бочарников выиграл золото на чемпионате Европы по биатлону
  • 13:04
    • «Тамбов» — «Рубин»: стартовые составы команд
  • 11:04
    • Сезон в Италии может быть не доигран
    Хоккеисты «Барыса» Хоккей КХЛ. «Барыс» разгромил «Магнитку», «Салават Юлаев» в гостях у «Авангарда»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 16:410
  • Экспресс дня

  • «Верона» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.11
    •
  • 17:35
    • «Унион» не удержали победный счет в матче с «Вольфсбургом»
  • 17:16
    • Российские саночники поделили первое место с Италией на Кубке мира
  • 17:04
    • Капитан «Шальке» выбыл из строя до конца сезона
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», «Локо» разошелся миром с «Зенитом»Обзор матчей 20 тура российской Премьер-лиги 16:020
  • 09:27
    • Шюррле: Моя травма оказалась более серьезной, чем ожидалось
  • 08:54
    • Надаль выиграл турнир в Акапулько
  • 16:50
    • Слуцкий пожаловался на невозможность вскрытия насыщенной обороны
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие