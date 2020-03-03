«Нэшвилл» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 3 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 3 марта на «Бриджстоун Арене». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Эдмонтон».

«Нэшвилл»

Команда, которая расположена в штате Теннесси, занимает последнее плей-офф место в таблице Центрального дивизиона с 72 баллами, добытыми в 64 играх.

В середине февраля подопечные Джона Хайнса провели неплохой отрезок из трех побед в основное время.

«Нэшвилл»

одержал верх над «Айлендерс» (5:0) и дважды одолел «Сент-Луис» (4:3; 2:1).

После этого «горничные коты» дома были разгромлены «Каролиной» (1:4), а 22 февраля «Предс» в овертайме уступили «Чикаго» (1:2). Через день «Смэшвилл» по буллитам разобрался с «Коламбусом» (3:3, 3:2).

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В заключительных февральских поединках «Нэшвилл» заработал очки в противостояниях с «Оттавой» (3:2) и «Калгари» в дополнительное время (4:3). 1 марта подопечные Джона Хайнса потерпели поражение от «Колорадо» (2:3).

«Эдмонтон»

Канадский коллектив, представляющий провинцию Альберта, занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, имея в своей копилке 76 очков.

В последних февральских поединках «Эдмонтон» транжирил баллы, чаще уступая оппонентам. В недавних пяти матчах зимы «нефть» проиграла четырежды.

Сперва в родных стенах подопечные Дэйва Типпета в дополнительное время потерпели поражение от «Бостона» (1:2), после чего они оказались слабее «Миннесоты» (3:5).

24 февраля «Эдмонтон» одолел «Лос-Анджелес» (4:2), а чуть позже он не сдержал «Анахайм» в овертайме (3:4) и «Вегаса» (0:3). В стартовой весенней игре «нефть» заработала очки, победив «Виннипег» (3:2).

Прогноз

На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,04, на ничью — 4,34, а на победу «Эдмонтона» — 3,09.

Сейчас «Нэшвиллу» нужно зарабатывать баллы в каждом поединке, поскольку команда ведет активную борьбу за плей-офф, однако, канадский клуб не позволит обыграть себя крупно и будет сражаться за положительный результат в гостях. Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 за 1,64. 0