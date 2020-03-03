«Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 3 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 3 марта на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Металлург» Мг.

«Барыс»

Представители Казахстана в 62 матчах регулярного сезона смогли заработать 84 балла. В плей-офф они вышли со второго места в турнирной таблице Восточной конференции.

До первой встречи с «Металлургом» Мг «Барыс» провел победную серию из шести поединков. Команда Андрея Скабелки одолела «Автомобилист» (4:2), «Нефтехимик» (2:1), «Авангард» (4:3), еще раз «Авто» (4:2), ЦСКА (3:2) и «Сочи» (3:2).

Затем клуб из Нур-Султана в овертайме уступил «Сибири» (1:2), однако, чуть позже казахстанцы переиграли «Салават Юлаев» (2:1) и «Адмирал» (3:1). 26 февраля этот коллектив крупно влетел «Амуру» (0:5).

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В первой игре четвертьфинала конференций «Барыс» в родных стенах всухую разбил «Магнитку» (4:0), благодаря чему он повел в серии — 1:0.

«Металлург» Мг

Коллективу из Магнитогорска удалось заработать 65 очков в 62 поединках регулярного первенства. В плей-офф КХЛ эта команда вышла, заняв седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Совсем недавно «Металлург» Мг порадовал своих болельщиков серией из трех побед. Подопечные Ильи Воробьева по буллитам одолели «Йокерит» (3:3, 2:1), а также взяли верх над «Куньлунем РС» (2:1) и «Нефтехимиком» (3:1).

Однако, в трех последних матчах регулярки «сталевары» сыграли неудачно. «Магнитка» не справилась с «Салаватом Юлаевым» в овертайме (1:2), после чего она уступила «Сибири» (1:4) и «Трактору» (1:2).

Ну а в первой встрече в рамках четвертьфинала конференций «Металлург» Мг вообще провалился. Коллектив Ильи Воробьева был разгромлен «Барысом» со счетом 0:4.

Прогноз

На победу «Барыса» во втором матче серии букмекеры дают коэффициент 2,02, на ничью — 3,74, а на победу «Металлурга» Мг — 3,62.

Безусловно, команда Ильи Воробьева просто так сдаваться не будет. В Нур-Султане «сталевары» постараются взять реванш у «Барыса». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 1,5 с коэффициентом 1,66. 0