«Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 3 марта 2020 года

«Барыс»
Представители Казахстана в 62 матчах регулярного сезона смогли заработать 84 балла. В плей-офф они вышли со второго места в турнирной таблице Восточной конференции.
До первой встречи с «Металлургом» Мг «Барыс» провел победную серию из шести поединков. Команда Андрея Скабелки одолела «Автомобилист» (4:2), «Нефтехимик» (2:1), «Авангард» (4:3), еще раз «Авто» (4:2), ЦСКА (3:2) и «Сочи» (3:2).
Затем клуб из Нур-Султана в овертайме уступил «Сибири» (1:2), однако, чуть позже казахстанцы переиграли «Салават Юлаев» (2:1) и «Адмирал» (3:1). 26 февраля этот коллектив крупно влетел «Амуру» (0:5).
В первой игре четвертьфинала конференций «Барыс» в родных стенах всухую разбил «Магнитку» (4:0), благодаря чему он повел в серии — 1:0.
«Металлург» Мг
Коллективу из Магнитогорска удалось заработать 65 очков в 62 поединках регулярного первенства. В плей-офф КХЛ эта команда вышла, заняв седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Совсем недавно «Металлург» Мг порадовал своих болельщиков серией из трех побед. Подопечные Ильи Воробьева по буллитам одолели «Йокерит» (3:3, 2:1), а также взяли верх над «Куньлунем РС» (2:1) и «Нефтехимиком» (3:1).
Однако, в трех последних матчах регулярки «сталевары» сыграли неудачно. «Магнитка» не справилась с «Салаватом Юлаевым» в овертайме (1:2), после чего она уступила «Сибири» (1:4) и «Трактору» (1:2).
Ну а в первой встрече в рамках четвертьфинала конференций «Металлург» Мг вообще провалился. Коллектив Ильи Воробьева был разгромлен «Барысом» со счетом 0:4.
Прогноз
На победу «Барыса» во втором матче серии букмекеры дают коэффициент 2,02, на ничью — 3,74, а на победу «Металлурга» Мг — 3,62.
Безусловно, команда Ильи Воробьева просто так сдаваться не будет. В Нур-Султане «сталевары» постараются взять реванш у «Барыса». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 1,5 с коэффициентом 1,66. 0