ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» с трудом победила «Хетафе»На правильном пути, но с проблемным Месси. «Барселона» победила «Хетафе» «Аризона» — «Вашингтон»НХЛ. Два очка Кучерова и Проворова, Овечкин и Орлов не отметились результативными действиями Рахим СтерлингПисьма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити»
  • 11:08
    • «Манчестер Сити» могут лишить золотых медалей 2014 года
  • 09:25
    • Василевский обновил свой рекорд в «Тампе»
  • 07:38
    • Почеттино и Роджерс могут сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»
  • 00:38
    • «Аталанта» нанесла поражение «Роме»
  • 00:22
    • Кулижников вслед за Ворониной обновил мировой рекорд на ЧМ
  • 23:41
    • Воронина с мировым рекордом победила на ЧМ на дистанции 5000 м
  • 23:17
    • Садулаев и Тускаев — чемпионы Европы по борьбе
    Все новости спорта

    Битва «Динамо» с «Йокеритом» запомнится голами

    «Йокерит» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 17 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Динамо
    Прогноз на «Йокерит» — «Динамо» Москва
    Дмитрий Яшкин
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Динамо» Москва. Матч состоится 17 февраля на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо» Москва.
    ×
    Хоккей. КХЛ 17 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.32
  • X
  • 4.07
  • 2
  • 2.65
  • Играть!
    •

    «Йокерит»

    В ходе 58 матчей текущего сезона КХЛ команда из города Хельсинки завоевала 80 очков. Благодаря этому она сумела подняться на третье место в таблице Западной конференции.

    В последней январской встрече «Йокерит» на арене «Металлург» в дополнительное время переиграл «Металлург» Мг (4:3).

    А февраль подопечные Лаури Марьямяки начали с неудачного поединка в Ярославле. В гостевом матче «джокеры» были разгромлены «Локомотивом» (0:5).

    Все прогнозы на КХЛ

    С 3 по 13 февраля «Йокерит» победил в трех играх. Финская команда одержала верх над «Динамо» Рига (4:2), «Трактором» (3:2) и «Автомобилистом» (4:3). 15 числа «джокеры» по буллитам уступили «Магнитке» (3:3, 1:2).

    «Динамо» Москва

    На данном этапе регулярного чемпионата московская команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 77 баллами в активе.

    Сейчас коллектив Владимира Крикунова демонстрирует хорошие результаты. Последний раз его подопечные проигрывали 21 января.

    В тот день бело-голубые оказались слабее «Ак Барса» (0:2), но после этого «Динамо» Москва никому не уступает. Сперва дома столичный клуб обыграл «Витязь» (3:1), «Торпедо» (5:1) и «Динамо» Рига (5:2).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    А затем в гостях коллектив Владимира Крикунова разгромил «Спартак» (4:0). 3 февраля бело-голубые победили «Локомотив» (3:1), после чего они в Латвии одолели рижское «Динамо» в овертайме (7:6).

    Прогноз

    Победа «Йокерита» оценивается в 2,34, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Динамо» Москва — 2,61.

    «Хартвалл Арена» станет свидетелем битвы двух результативных команд, которые в каждом матче играют открыто. Наш прогноз — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,57. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.50
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Леганес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сассуоло — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Брест — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?
    • 13:23 11/02/2020     Дэвид Бэкхем
  • «Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт
    • 02:05 14/02/2020     Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино
  • Салах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон?
    • 23:48 12/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Йокерит» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 17 февраля 2020 года. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо» Москва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» обыграла «Хетафе», Смолов против «Реала»Обзор матчей 24 тура Примеры 00:570
  • 12:10
    • «Реал» готов заплатить внушительную сумму за лидера «Ман Сити»
  • 11:56
    • Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»
  • 11:39
    • Кокорин просил у «Зенита» старые условия контракта
    Джейми Варди Футбол «Лестер» не справился с «волками». Победители и проигравшиеVAR помог «Лестеру» избежать гостевого поражения, но и добыть победу команде не удалось Вчера в 13:040
  • Экспресс дня

  • «МЮ» прервет свою «сухую» серию?
  • 3.24
    •
  • 12:26
    • «Ювентус» намерен продлить контракт с Буффоном
  • 11:24
    • «Ротор» подписал воспитанника «Спартака»
  • 09:55
    • «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 23:030
  • 09:39
    • Бывший нападающий ПСЖ и «Ливерпуля» стал игроком «Жальгириса»
  • 08:10
    • Клопп: Матч с «Норвичем» был сложный по разным причинам
  • 07:54
    • Хакеры взломали Twitter «Барселоны» и сообщили о скором возвращении Неймара
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие