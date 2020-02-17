«Йокерит» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 17 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Динамо» Москва. Матч состоится 17 февраля на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо» Москва.

«Йокерит»

В ходе 58 матчей текущего сезона КХЛ команда из города Хельсинки завоевала 80 очков. Благодаря этому она сумела подняться на третье место в таблице Западной конференции.

В последней январской встрече «Йокерит» на арене «Металлург» в дополнительное время переиграл «Металлург» Мг (4:3).

А февраль подопечные Лаури Марьямяки начали с неудачного поединка в Ярославле. В гостевом матче «джокеры» были разгромлены «Локомотивом» (0:5).

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С 3 по 13 февраля «Йокерит» победил в трех играх. Финская команда одержала верх над «Динамо» Рига (4:2), «Трактором» (3:2) и «Автомобилистом» (4:3). 15 числа «джокеры» по буллитам уступили «Магнитке» (3:3, 1:2).

«Динамо» Москва

На данном этапе регулярного чемпионата московская команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 77 баллами в активе.

Сейчас коллектив Владимира Крикунова демонстрирует хорошие результаты. Последний раз его подопечные проигрывали 21 января.

В тот день бело-голубые оказались слабее «Ак Барса» (0:2), но после этого «Динамо» Москва никому не уступает. Сперва дома столичный клуб обыграл «Витязь» (3:1), «Торпедо» (5:1) и «Динамо» Рига (5:2).

А затем в гостях коллектив Владимира Крикунова разгромил «Спартак» (4:0). 3 февраля бело-голубые победили «Локомотив» (3:1), после чего они в Латвии одолели рижское «Динамо» в овертайме (7:6).

Прогноз

Победа «Йокерита» оценивается в 2,34, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Динамо» Москва — 2,61.

«Хартвалл Арена» станет свидетелем битвы двух результативных команд, которые в каждом матче играют открыто. Наш прогноз — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,57. 0