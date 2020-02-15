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    Продолжит ли «Йокерит» свой победный ход?

    «Йокерит» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Йокерит» — «Металлург» Мг
    Теэму Эронен
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 15 февраля на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Металлург» Мг.

    «Йокерит»

    За 57 матчей регулярки финскому клубу удалось заработать 79 баллов, благодаря чему эта команда поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

    В последних четырех поединках прошлого месяца коллектив Лаури Марьямяки не проигрывал. 23 числа «джокеры» в дополнительное время одолели «Адмирал» (4:3).

    Затем «Йокерит» взял верх над «Куньлунем РС» (4:3), «Нефтехимиком» (3:2) и «Металлургом» Мг в овертайме (4:3). В первой встрече февраля клуб из города Хельсинки был разгромлен «Локомотивом» (5:0).

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    Но уже со следующей игры «Йокерит» продолжил победный ход. Представители Финляндии взяли верх над «Динамо» Рига (4:2), «Трактором» (3:2) и «Автомобилистом» (4:3).

    «Металлург» Мг

    В турнирной таблице Восточной конференции команда из Магнитогорска занимает восьмое место. В ходе 56 игр регулярки она заработала 58 очков.

    Коллектив Ильи Воробьева вновь начал часто терять баллы. В последних шести встречах «Металлург» Мг сумел победить всего раз, сделав это в дополнительное время.

    26 января «Магнитка» на арене «Балашиха» была разгромлена «Авангардом» (1:6), после чего «лисы» уступили «Йокериту» в овертайме (3:4) и «Автомобилисту» (2:3).

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    3 февраля «сталевары» в добавочном периоде взяли верх над «Авангардом» (2:1), но в двух следующих матчах «Металлург» Мг потерпел поражения от «Спартака» (2:4) и «Нефтехимика» (0:4).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,09, на ничью — 4,14, а на победу «Металлурга» Мг — 2,98.

    Коллектив Ильи Воробьева снова страдает от плохих результатов. В Финляндии «лисы» не смогут попытать счастья в игре с «джокерами», которые набрали хорошую форму. Наш прогноз — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1,69. 0

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    «Йокерит» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2020 года. Прогноз на «Йокерит» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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