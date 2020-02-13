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    Заработает ли очки «Спартак» в игре с «юлаевцами»?

    «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Спартак»
    Захар Шабловский
    В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Матч состоится 13 февраля на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 13 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.80
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    «Салават Юлаев»

    Коллектив из Уфы на данном отрезке регулярного первенства находится на шестом месте в таблице Восточной конференции с 63 набранными очками.

    Но сейчас результаты команды Николая Цулыгина нельзя назвать положительными. В последних пяти поединках чемпионата «Салават Юлаев» проиграл трижды.

    28 и 29 января уфимцы дважды встретились с «Амуром» в Хабаровске. Сперва «юлаевы» уступили «тиграм» в основное время (2:4), а затем и по буллитам (0:0, 0:1).

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    31 числа прошлого месяца «Салават Юлаев» победил «Адмирал» (6:3), после чего коллектив Цулыгина оказался слабее «моряков» в серии послематчевых бросков (3:3, 1:3). В третьей встрече с «Адмиралом» клуб из Уфы выиграл (3:0).

    «Спартак»

    В турнирной таблице Западной конференции московская команда расположилась на пятой строчке. В ходе 56 матчей регулярки столичный клуб заработал 70 очков.

    На данном этапе чемпионата «Спартак» провел шесть поединков кряду у себя дома. В четырех матчах подопечные Олега Знарка уверенно победили своих оппонентов.

    В трех заключительных январских встречах красно-белые легко разобрались с «Северсталью» (3:0) и «Трактором» (4:0), после чего «гладиаторы» одолели «Куньлунь РС» (7:4).

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    Но 1 февраля «народная команда» в родных стенах была разгромлена «Динамо» Москва (0:4). Через два дня «Спартак» проиграл СКА (0:1). В последнем на сегодня матче подопечные Знарка взяли верх над «Металлургом» Мг (4:2).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,29, на ничью — 4,04, а на победу «Спартака» — 2,70.

    Сейчас коллектив Олега Знарка уверенно чувствует себя в зоне плей-офф, но очки красно-белым терять нежелательно. Наш прогноз на матч — победа «Спартака» или ничья с коэффициентом 1,63. 0

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    «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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