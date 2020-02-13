«Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Матч состоится 13 февраля на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Спартак».

«Салават Юлаев»

Коллектив из Уфы на данном отрезке регулярного первенства находится на шестом месте в таблице Восточной конференции с 63 набранными очками.

Но сейчас результаты команды Николая Цулыгина нельзя назвать положительными. В последних пяти поединках чемпионата «Салават Юлаев» проиграл трижды.

28 и 29 января уфимцы дважды встретились с «Амуром» в Хабаровске. Сперва «юлаевы» уступили «тиграм» в основное время (2:4), а затем и по буллитам (0:0, 0:1).

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31 числа прошлого месяца «Салават Юлаев» победил «Адмирал» (6:3), после чего коллектив Цулыгина оказался слабее «моряков» в серии послематчевых бросков (3:3, 1:3). В третьей встрече с «Адмиралом» клуб из Уфы выиграл (3:0).

«Спартак»

В турнирной таблице Западной конференции московская команда расположилась на пятой строчке. В ходе 56 матчей регулярки столичный клуб заработал 70 очков.

На данном этапе чемпионата «Спартак» провел шесть поединков кряду у себя дома. В четырех матчах подопечные Олега Знарка уверенно победили своих оппонентов.

В трех заключительных январских встречах красно-белые легко разобрались с «Северсталью» (3:0) и «Трактором» (4:0), после чего «гладиаторы» одолели «Куньлунь РС» (7:4).

Но 1 февраля «народная команда» в родных стенах была разгромлена «Динамо» Москва (0:4). Через два дня «Спартак» проиграл СКА (0:1). В последнем на сегодня матче подопечные Знарка взяли верх над «Металлургом» Мг (4:2).

Прогноз

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,29, на ничью — 4,04, а на победу «Спартака» — 2,70.

Сейчас коллектив Олега Знарка уверенно чувствует себя в зоне плей-офф, но очки красно-белым терять нежелательно. Наш прогноз на матч — победа «Спартака» или ничья с коэффициентом 1,63. 0