ЦСКА — «Барыс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Барыс». Матч состоится 13 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Барыс».

ЦСКА

Московская команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Оставаться на вершине ей позволяют 86 очков, добытых в 56 матчах.

С 14 по 29 января ЦСКА выиграл шесть поединков кряду. Все началось с домашних побед над «Динамо» Минск (3:2), «Сочи» (6:1) и СКА (3:2).

После этого подопечные Игоря Никитина в гостях одержали верх над «Локомотивом» (0:3). Чуть позже «кони» одолели «Сибирь» (3:0) и «Адмирал» (5:2).

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В заключительном матче января «армейцы» потерпели поражение от «Амура» (3:4). В февральских поединках ЦСКА разобрался с «Куньлунем РС» (3:0) и «Торпедо» (4:1).

«Барыс»

Команда, которая представляет Казахстан, сейчас замыкает тройку лидеров в турнирной таблице Восточной конференции, имея на счету 75 очков.

23 января «Барыс» прервал свою серию из четырех побед подряд, потерпев поражение от СКА (4:7). В следующем матче клуб из Нур-Султана был разгромлен «Салаватом Юлаевым» (2:5).

Но с тех пор подопечные Андрея Скабелки больше не теряли очки. 27 января на «Уралец-Арене» казахстанцы переиграли «Автомобилист» (4:2), после чего они победили «Нефтехимик» (2:1).

Первая игра февраля также получилась для «Барыса» удачной. В родных стенах коллектив Андрея Скабелки одолел «Авангард» (4:3), а затем его подопечные взяли верх над «Авто» в гостях (4:2).

Прогноз

Победа ЦСКА в этой встрече оценивается в 1,37, на ничью букмекеры предлагают котировку 5,10, а на победу «Барыса» — 7,70.

Команда из Казахстана в текущем сезоне играет смело. Она не боится статусных соперников. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Барыса» больше 1 с коэффициентом 1,66. 0