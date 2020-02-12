«Питтсбург» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч состоится 12 февраля на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Тампа-Бэй».

«Питтсбург»

Хоккейная команда из Питтсбурга на данном этапе чемпионата идет второй в таблице Столичного дивизиона. За 54 матча регулярки она заработала 73 очка.

19 января подопечные Майка Салливана у себя дома победили «Бостон» (4:3). А в последней встрече прошлого месяца «Питтсбург» всухую проиграл «Филадельфии» (0:3).

1 февраля «Пенс» в родных стенах сумели взять реванш у команды Виньо, одолев ее в дополнительное время (4:3). На следующий день клуб из штата Пенсильвания одержал верх над «Вашингтоном» (4:3).

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7 февраля «Питтсбург» в гостях сразился с «Тампой-Бэй». Эта встреча завершилась поражением «Пенс» со счетом 2:4. В последней игре подопечные Майка Салливана на выезде разобрались с «Флоридой» (3:2).

«Тампа-Бэй»

Коллектив из штата Флорида идет вторым в таблицах Востока и Атлантического дивизиона. За 56 поединков текущего сезона НХЛ команда заработала 77 очков.

Подопечные Джона Купера никому не проигрывают с 30 января. В последней встрече прошлого месяца «молнии» на выезде разобрались с «Лос-Анджелесом» (4:2).

А затем в гостях «Тампа-Бэй» взяла верх над «Анахаймом» (4:3) и всухую переиграла «Сан-Хосе» (3:0). 5 февраля коллектив из штата Флорида дома победил «Вегас» (4:2).

В следующих двух встречах на «Амали Арене» хозяева были сильнее «Питтсбурга» (4:2) и «Айлендерс» (3:1). 11 февраля «Тампа-Бэй» в овертайме разобралась с «Коламбусом» (2:1).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,54, на ничью — 4,34, а на победу «Тампы-Бэй» — 2,37.

У себя дома коллектив Салливана захочет взять реванш за недавнее поражение и прервать победный отрезок «молний». Наш прогноз на матч — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1,66. 0