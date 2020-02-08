ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Финляндия Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минут Эдинсон КаваниБесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты НеймарНеймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и Роналду
  • 00:59
    • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
  • 23:44
    • Швеция одержала волевую победу над Чехией в матче Евротура
  • 22:55
    • «Реал» проиграл «Реал Сосьедаду» и вылетел из Кубка Испании
  • 22:40
    • Фати вместе с Месси сыграет в атаке «Барселоны» против «Атлетика»
  • 21:53
    • Россия проиграла Финляндии в рамках Шведских игр
  • 21:21
    • «Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче
  • 20:39
    • Куртуа и Модрич в запасе на матч с «Реал Сосьедадом»
    Все новости спорта

    Сумеет ли Россия завоевать свои первые баллы?

    Швеция — Россия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 8 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Шведские хоккейные игры Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную России
    Прогноз на Швеция — Россия
    Богдан Якимов
    В рамках Шведских хоккейных игр Beijer Швеция встретится с Россией. Матч состоится 8 февраля на арене «Эрикссон Глоуб». Начало поединка — в 18:15 мск. Прогноз на Швеция — Россия.
    ×
    Хоккей. Евротур. Шведские Игры 08 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.02
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.10
  • Играть!
    •

    Швеция

    Старт Шведских хоккейных игр получился для «трех корон» удачным. Сейчас эта сборная имеет в своем активе три очка, благодаря чему она идет второй в турнирной таблице.

    В первой февральской встрече Швеция на арене «Эрикссон Глоуб» сумела завоевать волевую победу в противостоянии с командой Чехии (2:1).

    В этом поединке подопечные Юхана Гарпенлева имели минимальное статистическое преимущество. «Три короны» нанесли лишь на 1 удар в створ ворот больше (26), а процент отраженных бросков составил показатель 96%.

    Все прогнозы на хоккей

    Последний раз Швеция побеждала Россию еще в мае прошлого года. Тогда в Стокгольме хозяева взяли верх над «красной машиной» со счетом 6:4.

    Россия

    Пока сборная имеет ноль в графе набранных очков. Из-за этого россияне занимают последнее место в турнирной таблице Шведских хоккейных игр.

    Стартовый поединок в городе Хельсинки «красная машина» провалила. Подопечные Алексея Кудашова не смогли забить чехам, а пропустить они успели три шайбы (0:3).

    В матче, который проходил в «Ледовом Дворце Хельсинки», Россия нанесла 18 ударов в створ ворот. Еще 19 выстрелов пришлись мимо цели. А отразить эта команда сумела лишь 88% бросков оппонентов.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Что касается противостояний со шведами, то в двух недавних встречах в рамках Евротура Россия победила «трех корон» по буллитам (4:4, 2:1) и в основное время (4:3).

    Прогноз

    На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 4,40, а на победу России — 2,75.

    Команде Кудашова нужно постараться выступить достойно. Наш прогноз на матч — победа России или ничья с коэффициентом 1,64. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Герта — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Павел Мамаев
  • «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина
    • 23:18 04/02/2020     У «Челси» остаются проблемы в атаке
  • «Челси» рискует не попасть в ЛЧ из-за отсутствия усиления
    • 03:51 02/02/2020     Никита Медведев
  • Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в Дохе
    • Вчера в 00:45
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Швеция — Россия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 8 февраля 2020 года. Прогноз на Швеция — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    Никита Медведев Футбол Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в ДохеРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Спартаком» Вчера в 00:450
  • 00:49
    • Черчесов: Переход Соболева в «Спартак» — это плюс для сборной
  • 23:56
    • «Боруссия» Д может потерять 5 млн евро из-за травмы Дембеле
  • 23:25
    • «Бордо» продлил контракт с Брианом
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» Хоккей НХЛ. Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто», «Бостон» продлил выигрышную сериюОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля Вчера в 07:300
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Рому» штормить?
  • 3.30
    •
  • 00:36
    • Зернов: То, что у нас молодой состав — не оправдание
  • 00:22
    • Киселевич: Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за хорошее
  • 00:04
    • ЦСКА на выезде уступил «Олимпиакосу» в Евролиге
    Лионель Месси Футбол Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?В «Барселоне» разгорелся конфликт между Лео Месси и спортивным директором Эриком Абидалем 05/02/2020 в 16:330
  • 23:01
    • Мюллер — игрок января в «Баварии»
  • 22:15
    • «Тоттенхэм» планирует трансфер Ундера из «Ромы»
  • 21:46
    • «Ювентус» заинтересован в покупке вингера «Ман Сити»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие