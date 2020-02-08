Швеция — Россия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 8 февраля 2020 года

В рамках Шведских хоккейных игр Beijer Швеция встретится с Россией. Матч состоится 8 февраля на арене «Эрикссон Глоуб». Начало поединка — в 18:15 мск. Прогноз на Швеция — Россия.

Швеция

Старт Шведских хоккейных игр получился для «трех корон» удачным. Сейчас эта сборная имеет в своем активе три очка, благодаря чему она идет второй в турнирной таблице.

В первой февральской встрече Швеция на арене «Эрикссон Глоуб» сумела завоевать волевую победу в противостоянии с командой Чехии (2:1).

В этом поединке подопечные Юхана Гарпенлева имели минимальное статистическое преимущество. «Три короны» нанесли лишь на 1 удар в створ ворот больше (26), а процент отраженных бросков составил показатель 96%.

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Последний раз Швеция побеждала Россию еще в мае прошлого года. Тогда в Стокгольме хозяева взяли верх над «красной машиной» со счетом 6:4.

Россия

Пока сборная имеет ноль в графе набранных очков. Из-за этого россияне занимают последнее место в турнирной таблице Шведских хоккейных игр.

Стартовый поединок в городе Хельсинки «красная машина» провалила. Подопечные Алексея Кудашова не смогли забить чехам, а пропустить они успели три шайбы (0:3).

В матче, который проходил в «Ледовом Дворце Хельсинки», Россия нанесла 18 ударов в створ ворот. Еще 19 выстрелов пришлись мимо цели. А отразить эта команда сумела лишь 88% бросков оппонентов.

Что касается противостояний со шведами, то в двух недавних встречах в рамках Евротура Россия победила «трех корон» по буллитам (4:4, 2:1) и в основное время (4:3).

Прогноз

На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 4,40, а на победу России — 2,75.

Команде Кудашова нужно постараться выступить достойно. Наш прогноз на матч — победа России или ничья с коэффициентом 1,64. 0