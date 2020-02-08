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    Финны и чехи забьют в очном матче много

    Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 8 февраля 2020 года

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    Прогноз на Финляндия — Чехия
    Микко Лехтонен
    В рамках Шведских хоккейных игр Beijer Финляндия встретится с Чехией. Матч состоится 8 февраля на арене «Эрикссон Глоуб». Начало поединка — в 14:30 мск. Прогноз на Финляндия — Чехия.
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    Хоккей. Евротур. Шведские Игры 08 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.80
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    Финляндия

    После первого круга в рамках Шведских хоккейных игр эта сборная находится в лидерах турнирной таблицы. На счету команды сейчас имеется три балла.

    В стартовом февральском поединке Финляндия в «Ледовом Дворце Хельсинки» сразилась с Россией. В данной встрече «львы» всухую переиграли «красную машину» (3:0).

    В битве с россиянами подопечные Юкки Ялонена нанесли 25 ударов в створ ворот, а реализация бросков составила 12%. Защита «львов» также потрудилась на славу. Финнам удалось отразить 18 бросков (100%).

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    А в двух последних матчах с Чехией в рамках Евротура Финляндия уступила по буллитам (2:2, 0:1), а также потерпела поражение в дополнительное время (3:4).

    Чехия

    На данный момент эта команда не набрала очков, вследствие чего она занимает третье место в турнирной таблице, опережая россиян лишь по второстепенным показателям.

    В первой игре на арене «Эрикссон Глоуб» Чехия сразилась со Швецией. Ведя в счете 1:0, подопечные Милоша Ржиги позволили «трем коронам» отыграться, а затем и вырвать победу (1:2).

    В ходе этой встречи «львы» нанесли 25 бросков в ворота шведов, в то время как соперники пробили 26 раз. Но реализация этих моментов у Чехии составила лишь 4%.

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    Последний раз Чехия проигрывала финнам 2 мая прошлого года. Тогда на «ДРФГ Арене» в Брно «львы» потерпели поражение со счетом 2:3.

    Прогноз

    На победу Финляндии в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 4,30, а на победу Чехии — 2,80.

    Часто поединки этих команд получаются результативным. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,70. 0

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    Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 8 февраля 2020 года. Прогноз на Финляндия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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