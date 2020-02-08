Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 8 февраля 2020 года

В рамках Шведских хоккейных игр Beijer Финляндия встретится с Чехией. Матч состоится 8 февраля на арене «Эрикссон Глоуб». Начало поединка — в 14:30 мск. Прогноз на Финляндия — Чехия.

Финляндия

После первого круга в рамках Шведских хоккейных игр эта сборная находится в лидерах турнирной таблицы. На счету команды сейчас имеется три балла.

В стартовом февральском поединке Финляндия в «Ледовом Дворце Хельсинки» сразилась с Россией. В данной встрече «львы» всухую переиграли «красную машину» (3:0).

В битве с россиянами подопечные Юкки Ялонена нанесли 25 ударов в створ ворот, а реализация бросков составила 12%. Защита «львов» также потрудилась на славу. Финнам удалось отразить 18 бросков (100%).

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А в двух последних матчах с Чехией в рамках Евротура Финляндия уступила по буллитам (2:2, 0:1), а также потерпела поражение в дополнительное время (3:4).

Чехия

На данный момент эта команда не набрала очков, вследствие чего она занимает третье место в турнирной таблице, опережая россиян лишь по второстепенным показателям.

В первой игре на арене «Эрикссон Глоуб» Чехия сразилась со Швецией. Ведя в счете 1:0, подопечные Милоша Ржиги позволили «трем коронам» отыграться, а затем и вырвать победу (1:2).

В ходе этой встречи «львы» нанесли 25 бросков в ворота шведов, в то время как соперники пробили 26 раз. Но реализация этих моментов у Чехии составила лишь 4%.

Последний раз Чехия проигрывала финнам 2 мая прошлого года. Тогда на «ДРФГ Арене» в Брно «львы» потерпели поражение со счетом 2:3.

Прогноз

На победу Финляндии в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 4,30, а на победу Чехии — 2,80.

Часто поединки этих команд получаются результативным. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,70. 0