Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 8 февраля 2020 года

Финляндия
После первого круга в рамках Шведских хоккейных игр эта сборная находится в лидерах турнирной таблицы. На счету команды сейчас имеется три балла.
В стартовом февральском поединке Финляндия в «Ледовом Дворце Хельсинки» сразилась с Россией. В данной встрече «львы» всухую переиграли «красную машину» (3:0).
В битве с россиянами подопечные Юкки Ялонена нанесли 25 ударов в створ ворот, а реализация бросков составила 12%. Защита «львов» также потрудилась на славу. Финнам удалось отразить 18 бросков (100%).
А в двух последних матчах с Чехией в рамках Евротура Финляндия уступила по буллитам (2:2, 0:1), а также потерпела поражение в дополнительное время (3:4).
Чехия
На данный момент эта команда не набрала очков, вследствие чего она занимает третье место в турнирной таблице, опережая россиян лишь по второстепенным показателям.
В первой игре на арене «Эрикссон Глоуб» Чехия сразилась со Швецией. Ведя в счете 1:0, подопечные Милоша Ржиги позволили «трем коронам» отыграться, а затем и вырвать победу (1:2).
В ходе этой встречи «львы» нанесли 25 бросков в ворота шведов, в то время как соперники пробили 26 раз. Но реализация этих моментов у Чехии составила лишь 4%.
Последний раз Чехия проигрывала финнам 2 мая прошлого года. Тогда на «ДРФГ Арене» в Брно «львы» потерпели поражение со счетом 2:3.
Прогноз
На победу Финляндии в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 4,30, а на победу Чехии — 2,80.
Часто поединки этих команд получаются результативным. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,70. 0