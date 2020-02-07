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    «Пингвины» проведут хороший матч в Тампе

    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 7 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»
    Джейк Генцел
    В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 7 февраля на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Питтсбург».

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив, который базируется в штате Флорида, в турнирной таблице Атлантического дивизиона занимает второе место. За 53 игры регулярки команда заработала 71 балл.

    Подопечные Джона Купера продолжают демонстрировать хорошие результаты. В ходе последних шести матчей его ребятам удалось выиграть в пяти поединках.

    18 января «Тампа-Бэй» на выезде разнесла «Виннипег» (7:1), после чего она в дополнительное время оказался слабее «Далласа» (2:3).

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    А с 30 января по 5 февраля «молнии» были непобедимы. Команда Джона Купера взяла верх над «Лос-Анджелесом» (4:2), «Анахаймом» (4:3), «Сан-Хосе» (3:0) и «Вегасом» (4:2).

    «Питтсбург»

    Представители штата Пенсильвания на данном отрезке регулярного сезона находятся на второй позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона с 71 баллом на счету.

    В середине января команда Майка Салливана провела победную серию из четырех матчей. В них «Питтсбург» одолел «Вегас» (4:3), «Колорадо» в овертайме (4:3), «Аризону» по буллитам (3:3, 2:1) и «Миннесоту» (7:3).

    А 17 января «Пенс» в гостях были разгромлены «Бостоном» (1:4). Чуть позже «Пингвинз» в добавочном периоде разобрались с «Детройтом» (2:1) и взяли реванш у «медведей» (4:3).

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    22 января «Питтсбург» потерпел поражение от «Филадельфии» (0:3). Но в феврале команда Салливана взяла реванш у коллектива Виньо в овертайме (4:3). В последнем матче «Пенс» переиграли «Вашингтон» (4:3).

    Прогноз

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2,06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Питтсбурга» — 3,05.

    Оба соперника сейчас выступают здорово, поэтому на «Амали Арене» игра будет результативной. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2,5 с коэффициентом 1,64. 0

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