Чехия — Швеция. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 6 февраля 2020 года

В рамках Шведских хоккейных игр Beijer Чехия встретится со Швецией. Матч состоится 6 февраля на арене «Эрикссон Глоуб». Начало поединка — в 21:00 мск. Прогноз на Чехия — Швеция.

Чехия

В осеннем этапе Евротура чешский коллектив оказался победителем. В ходе трех матчей в рамках Кубка Карьяла эта сборная заработала 8 очков и заняла первое место.

7 ноября Чехия разобралась со Швецией (3:1), затем «львы» в серии послематчевых бросков одержали верх над «Финляндией» (2:2, 1:0). 10 ноября чехи победили Россию (3:0).

А в декабрьских поединках в Кубке Первого канала подопечные Милоша Ржиги завоевали всего 3 балла. Из-за этого команда финишировала последней.

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На старте турнира Чехия в овертайме переиграла Финляндию (4:3), но в двух следующих встречах «львы» уступили России по буллитам (3:3, 0:1) и оказались слабее шведов в основное время (1:3).

Швеция

После трех поединков в Кубке Карьяла сборная Швеции расположилась на последнем месте. В этих матчах команда сумела заработать всего 1 балл.

Во всех осенних встречах коллектив Юхана Гарпенлева проиграл. Сперва шведы уступили Чехии (1:3), а затем они по буллитам оказались слабее России (4:4, 2:1). 10 ноября «три короны» не справились с Финляндией (1:2).

Но в зимних поединках Евротура Швеция была сильнее оппонентов. За три матча в Кубке Первого канала эта сборная завоевала 6 очков и финишировала на вершине таблицы.

12 декабря подопечные Юхана Гарпенлева одолели Россию (4:3), а через два дня «три короны» получили пять шайб в свои ворота от финнов (1:5). 15 декабря шведы разобрались с чехами (3:1).

Прогноз

На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,55, на ничью — 4,50, а на победу Швеции — 1,83.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,59. 0