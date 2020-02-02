«Нью-Джерси» — «Даллас». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Даллас». Матч состоится 2 февраля на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Даллас».

«Нью-Джерси»

Коллектив, который находится в Ньюарке, сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. За 50 матчей этому клубу удалось набрать 44 балла.

12 января «Нью-Джерси» на выезде неожиданно разгромил «Вашингтон» (5:1), а на следующий день «Девс» дома одержали верх над «Тампой-Бэй» (3:1).

Позже подопечные Алена Насреддина потерпели три поражения. В этих встречах представители Ньюарка были слабее «Торонто» (4:7), «Вашингтона» (2:5) и «Коламбуса» (0:5).

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28 января «Нью-Джерси» в серии послематчевых бросков переиграл «Оттаву» (3:3, 2:1). В последнем поединке «Девс» по буллитам уступили «Нэшвиллу» (5:5, 1:2).

«Даллас»

В турнирной таблице Центрального дивизиона команда из Техаса замыкает тройку сильнейших с 60 баллами на счету. Ближайшего конкурента за место в плей-офф этот клуб опережает на 5 пунктов.

Но последние результаты коллектива Рика Боунесса не могут радовать болельщиков. В недавних шести матчах «Даллас» сумел победить лишь дважды в дополнительное время.

12 января «шерифы» потерпели поражение от «Сент-Луиса» (1:2), после чего в гостях представители Техаса в добавочном периоде одолели «Колорадо» (3:2).

Чуть позже «Даллас» крупно проиграл «Баффало» (1:4) и «Миннесоте» (0:7), а 28 января «шерифы» в овертайме оказались сильнее «Тампы-Бэй» (3:2). В последнем поединке коллектив Боунесса уступил «Торонто» (3:5).

Прогноз

На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 4,10, а на победу «Далласа» — 2,11.

Сейчас эти коллективы находятся не в лучшей форме, поэтому атакующей игры с множеством опасных моментов ожидать не стоит. Наш прогноз — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,69. 0