«Куньлунь РС» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 2 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Куньлунь РС» сразится с ЦСКА. Матч состоится 2 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Куньлунь РС» — ЦСКА.

«Куньлунь РС»

Хоккейный клуб из Пекина успел принять участие в 56 матчах сезона. Заработав 57 очков, эта команда расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице Востока.

10 января «Куньлунь РС» встретился с ЦСКА. Поединок завершился поражением подопечных Курта Фрэйзера со счетом 0:3.

Затем «драконы» уступили «Сибири» в основное время (3:4) и по буллитам (4:4, 1:2). В следующих встречах представители Китая победили «Ак Барс» и дважды взяли верх над «Амуром» (4:2).

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А три последних поединка «Куньлунь РС» провел на выезде. Все матчи команда Фрэйзера проиграла. Коллектив из Пекина был слабее «Йокерита» (3:4), «Спартака» (4:7) и «Трактора» (1:3).

ЦСКА

Московская команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. За 54 матча сезона столичный клуб завоевал 82 балла.

С 14 по 29 января коллектив Игоря Никитина провел серию из шести побед кряду. Началась она с двух домашних разгромов. ЦСКА крупно обыграл «Динамо» Минск (5:1) и «Сочи» (6:1).

Затем в родных стенах «кони» взяли верх над СКА (3:2). 23 января «армейцы» разобрались с «Локомотивом» (3:0), после чего они оказались сильнее «Сибири» (3:0).

В следующем поединке ЦСКА легко справился с «Адмиралом» (5:2), но 31 января победная серия была прервана. В Хабаровске москвичи потерпели поражение от «Амура» (3:4).

Прогноз

На победу «Куньлуня РС» в этой игре букмекеры дают коэффициент 8,00, ничья оценивается в 6,10, а победа ЦСКА — в 1,31.

В поединке в Москве клуб из Китая постарается заработать очки, чтобы увереннее себя чувствовать в зоне плей-офф, но «армейцы» не будут действовать от соперника. Наш прогноз — тотал больше 4 с коэффициентом 1,58. 0