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    Победит ли «Филадельфия» последний клуб Запада?

    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 19 января 2020 года

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес»
    Мэтт Нисканен
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч состоится 19 января на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес».

    «Филадельфия»

    Коллектив из штата Пенсильвания на данном этапе регулярки располагается на шестой строчке в таблице Столичного дивизиона. В 48 играх команда заработала 56 очков.

    Новый год для «Филадельфии» стартовал ужасно. Подопечные Алена Виньо проиграли в четырех встречах подряд. А все началось с поражения от «Лос-Анджелеса» на выезде (3:5).

    После этого «Хулиганы с Брод-стрит» уступили «Вегасу» (4:5), «Аризоне» (2:6) и «Каролине» в дополнительное время (4:5). Первая победа в 2020 была добыта в противостоянии с «Вашингтоном» (3:2).

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    12 января «Филадельфия» проиграла «Тампе-Бэй» (0:1). Чуть позже «Флайерз» по буллитам справились с «Бостоном» (5:5, 1:0) и с «Сент-Луисом» в овертайме (4:3). В последнем на сегодня матче коллектив Виньо был слабее «Монреаля» (1:4).

    «Лос-Анджелес»

    Представители штата Калифорния сейчас имеют на своем счету 41 очко. В таблицах Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона команда идет последней.

    В восьми матчах в 2020 году «Лос-Анджелес» выиграл лишь дважды. Первая победа была добыта в противостоянии с «Филадельфией» (5:3).

    После удачной встречи с «Флайерз» «короны» потерпели поражения от «Нэшвилла» (1:4), «Коламбуса» (2:4) и «Далласа» (1:2).

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    10 января подопечные Тодда Маклеллана уверенно разобрались с «Вегасом» (5:2), а затем «монархи» вновь теряли очки. «Лос-Анджелес» был слабее «Каролины» (0:2), «Тампы» по буллитам (3:3, 1:2) и «Флориды» (3:4).

    Прогноз

    Победа «Филадельфии» оценивается в 1,93, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,30, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3,35.

    Несмотря на то что коллектив Виньо сейчас находится не в лучшей форме, в родных стенах хозяева попытаются завоевать очки в битве с худшей командой Запада. Наш прогноз — победа «Филадельфии» в матче за 1,58. 0

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    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 19 января 2020 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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