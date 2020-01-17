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    «Питтсбург» в гостях окажет сопротивление «Бостону»

    «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 17 января 2020 года

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    Прогноз на «Бостон» — «Питтсбург»
    Тристан Джарри
    В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 17 января на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Питтсбург».
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    Хоккей. НХЛ 17 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.12
  • X
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    «Бостон»

    После 48 сыгранных матчей в регулярном чемпионате команда из штата Массачусетс имеет на своем счету 66 очков. В Атлантическом дивизионе этот клуб идет первым.

    С 31 декабря по 4 января «Бостон» проиграл в трех встречах. Команда Брюса Кэссиди была слабее «Нью-Джерси» по буллитам (2:2, 1:2), не выдержала натиск «Коламбуса» в овертайме (1:2) и потерпела поражение от «Эдмонтона» (1:4).

    Но 8 января «медведи» в гостях с крупным счетом победили «Нэшвилл» (6:2), после чего черно-золотые разобрались с «Виннипегом» (5:4) и «Айлендерс» в добавочном периоде (3:2).

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    Свои последние встречи «Бостон» провалил. На арене «Веллс Фарго Центр» гости в послематчевых бросках уступили «Филадельфии» (5:5, 0:1), а чуть позже «спицы» получили трешку от «Коламбуса» (0:3).

    «Питтсбург»

    Коллектив, находящийся в штате Пенсильвания, сейчас имеет в своей копилке 63 очка, которые ему удалось завоевать в 46 матчах. Благодаря этому команда занимает второе место в таблице Столичного дивизиона.

    Первый поединок в 2020 году «Питтсбург» проиграл. На своей арене «Пенс» в дополнительное время потерпели поражение от «Сан-Хосе» (2:3).

    После этого подопечные Майка Салливана в добавочном периоде одержали верх над «Монреалем» (3:2). 6 января «Пингвинз» были разгромлены «Флоридой» (1:4).

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    В других четырех встречах «Питтсбург» победил. Клуб из Пенсильвании разобрался с «Вегасом» (4:3), с «Колорадо» в овертайме (4:3), с «Аризоной» по буллитам (3:3, 2:1) и с «Миннесотой» (7:3).

    Прогноз

    На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,25, на ничью — 4,10, а на победу «Питтсбурга» — 2,75.

    Сейчас «Пенс» выглядят убедительнее хозяев грядущего матча. Коллектив Майка Салливана постарается уехать из Бостона с набранными очками. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1,71. 0

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    «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 17 января 2020 года. Прогноз на «Бостон» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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