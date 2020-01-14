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    Продлит ли «Калгари» свою победную серию?

    «Монреаль» — «Калгари». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 14 января 2020 года

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    Прогноз на «Монреаль» — «Калгари»
    Элиас Линдхольм
    В очередной игре НХЛ «Монреаль» будет принимать «Калгари». Матч состоится 14 января на арене «Белл Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Калгари».
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    Хоккей. НХЛ 14 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Монреаль»

    Представители Канады из провинции Квебек сейчас располагаются на шестом месте в общекомандном рейтинге Атлантического дивизиона с 45 очками в копилке.

    С 29 декабря по 10 января коллектив Клода Жюльена потерпел поражения в восьми подряд матчах. Все началось с выездных неудачных игр с «Тампой-Бэй» (4:5), «Флоридой» (5:6) и «Каролиной» (1:3).

    После этого «Хабс» трижды уступили дома. «Монреаль» в родных стенах не справился с «Тампой» (1:2), «Питтсбургом» в дополнительное время (2:3) и «Виннипегом» (2:3).

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    Чуть позже «славные» были слабее «Детройта» (3:4) и «Эдмонтона» (2:4). Черная полоса красных была прервана победой над «Оттавой» в овертайме 12 января (2:1).

    «Калгари»

    Другой канадский представитель, находящийся в провинции Квебек, имеет в активе 55 очков, которые были заработаны в 47 встречах. В таблице Тихоокеанского дивизиона команда является лидером.

    2019 год коллектив Джеффа Уорда закончил крупным домашним поражением от «Ванкувера» (2:5). А 1 января «Калгари» на своей арене уступил «Чикаго» (3:5).

    После этих неудачных матчей «огоньки» пока не проигрывали. Серия без осечек началась с поединка с «Рейнджерс» (4:3), затем «Флэймз» по буллитам разобрались с «Миннесотой» (4:4, 2:1).

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    8 января «Калгари» взял реванш у «Чикаго» (2:1), а чуть позже подопечные Уорда одержали верх над «Миннесотой» (2:1) и «Эдмонтоном» (4:3).

    Прогноз

    На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 4,20, а победа «Калгари» оценивается в 2,30.

    «Огоньки» сейчас находятся в прекрасной форме, а красные пока только приходят в себя. Наш прогноз на матч — победа «Калгари» или ничья с коэффициентом 1,55. 0

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