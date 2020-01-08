«Вегас» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 8 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 8 января на «Т-Мобайл Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Питтсбург».

«Вегас»

В 45 поединках регулярного сезона НХЛ клуб из Парадайса завоевал 54 балла. В Западной конференции команда идет третьей, а в Тихоокеанском дивизионе она лидирует.

24 и 28 декабря подопечные Жерара Галлана потерпели два поражения. Дома «Вегас» был разгромлен «Колорадо» (3:7), а затем он уступил «Анахайму» (3:4).

Но с тех пор «золотые отбросы» не проигрывали своим оппонентам. В последних встречах минувшего года клуб из штата Невада разобрался с «Аризоной» (4:1) и «Анахаймом» (5:2).

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3 января «Вегас» на «Т-Мобайл Арене» переиграл «Филадельфию» (5:4), после чего в дополнительное время команда победила «Сент-Луис» (5:4).

«Питтсбург»

Приняв участие в 42 матчах регулярки, клуб из штата Пенсильвания набрал 55 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда идет второй.

22 декабря в Канаде «Питтсбург» встретился с «Ванкувером». Эту игру подопечные Майка Салливана провалили. На «Роджерс Арене» гости были разгромлены со счетом 1:4.

После этого «Пингвинз» провели небольшой отрезок из трех побед. В данной серии «Пенс» дважды обыграли «Нэшвилл» (5:2; 6:4), а также разгромили «Оттаву» (5:2).

3 января «Питтсбург» в дополнительное время потерпел поражение от «Сан-Хосе» (2:3). Чуть позже клуб из штата Пенсильвания одержал верх над «Монреалем» (3:2). В последней игре «Пенс» уступили «Флориде» (1:4).

Прогноз

На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 4,20, а на победу «Питтсбурга» — 2,80.

Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,58. 0