ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан будет играть в «Милане»Почему Златан, Месси и Роналду бросают вызов возрасту и времени Нуну Эшпириту СантуНуну повторил рекорд Конте. «Волки» вновь обыграли «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед»АПЛ. «МЮ» в гостях у «Бернли», «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», лондонское дерби
  • 23:37
    • Сборная России разгромила Канаду на МЧМ по хоккею
  • 22:46
    • «Лестер» без Варди обыграл «Вест Хэм»
  • 22:37
    • «Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Норвичем»
  • 22:06
    • «Ак Барс» «всухую» победил «Локомотив» в Казани
  • 19:58
    • Чехия уступила Германии на домашнем молодежном ЧМ
  • 19:28
    • ЦСКА обыграл «Витязь» и возглавил Западную конференцию
  • 18:29
    • Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третий
    Все новости спорта

    Сколько раз россияне забросят шайбу в ворота США?

    США U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную России
    Прогноз на США U20 — Россия U20
    Россия U20
    В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 29 декабря 2019 года сборная США сыграет со сборной России. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на США U20 — Россия U20.

    США

    На данном этапе Молодежного чемпионата мира команда из Северной Америки приняла участие в двух встречах. В них сборная заработала 3 балла и заняла второе место в таблице Группы B.

    Первый матч на турнире Соединенные Штаты Америки провели против Канады. В этом поединке подопечные Скотта Санделина вели в счете 2:0, но в итоге уступили оппонентам — 6:4.

    27 декабря сборная США сыграла с Германией. К 9 минуте второго периода немцы лидировали, имея преимущество в 1 гол, но в итоге коллектив Санделина подтвердил статус фаворитов, победив соперников — 3:6.

    Все прогнозы на хоккей

    Перед началом МЧМ эта сборная приняла участие в двух контрольных поединках, в которых она одержала верх над Швецией (6:4) и Германией (7:1).

    Россия

    В своих двух поединках в рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира эта сборная сумела завоевать 3 балла, благодаря чему она возглавила рейтинг сильнейших в Группе B.

    На старте турнира Россия встретилась с Чехией. На «Остравар Арене» подопечные Валерия Брагина неожиданно оступились. Пытаясь отыграться по ходу поединка, они в итоге не справились с соперниками — 3:4.

    А 28 декабря россияне сошлись в битве с Канадой. В данном матче для коллектива Брагина все сложилось удачно. Сборная всухую разнесла представителей Северной Америки — 6:0.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    До начала Молодежного чемпионата мира Россия провела два контрольных поединка, в которых она сумела победить Казахстан (5:0) и разгромить Словакию (9:1).

    Прогноз

    На победу США в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,12, на ничью — 4,80, а на победу России — 2,70.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал России больше 2,5 с коэффициентом 1,62. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Торонто — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  4.94
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия — Чехия
  • Характер есть, но этого мало. Россияне проиграли Чехии на МЧМ-2020
    • Вчера в 02:38     Кларенс Зеедорф
  • Не кость широкая. Топ-10 футболистов, прокачавших ноги
    • 16:57 25/12/2019     Луис Суарес
  • Атакующее трио чемпионов. Оценки Месси, Гризманна и Суареса
    • 20:25 22/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    США U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2019 года. Прогноз на США U20 — Россия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Тоже интересно
    Чехия — Германия Хоккей МЧМ-2020. Чехия уступила Германии, финны разгромили Словакию, Россия сыграет с КанадойПодробности очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею 20:550
  • 18:27
    • «Локомотиву» интересен исландский защитник
  • 18:13
    • Щербакова стала двукратной чемпионкой России, Косторная — вторая
  • 17:43
    • «Брайтон» дома разобрался с «Борнмутом»
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Прохоркина, седьмая подряд победа «Сент-Луиса»Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 декабря 09:000
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» не испугается стаи «волков»
  • 4.94
    •
  • 23:44
    • Швеция переиграла Швейцарию на МЧМ-2020
  • 22:20
    • Норвежцы выиграли «Рождественскую гонку», россияне — последние
  • 21:06
    • Юрлова-Перхт и Елисеев стали последними в масс-старте на «Рождественской гонке»
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер», поражения «Манчестер Сити» и «Челси»Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги 01:100
  • 17:29
    • «Бетис» арендовал полузащитника у «Барселоны»
  • 17:10
    • «Сибирь» по буллитам одолела «Куньлунь»
  • 13:58
    • «Эвертон» хочет купить Мертенса для Анчелотти
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие