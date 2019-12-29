США U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2019 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 29 декабря 2019 года сборная США сыграет со сборной России. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на США U20 — Россия U20.

США

На данном этапе Молодежного чемпионата мира команда из Северной Америки приняла участие в двух встречах. В них сборная заработала 3 балла и заняла второе место в таблице Группы B.

Первый матч на турнире Соединенные Штаты Америки провели против Канады. В этом поединке подопечные Скотта Санделина вели в счете 2:0, но в итоге уступили оппонентам — 6:4.

27 декабря сборная США сыграла с Германией. К 9 минуте второго периода немцы лидировали, имея преимущество в 1 гол, но в итоге коллектив Санделина подтвердил статус фаворитов, победив соперников — 3:6.

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Перед началом МЧМ эта сборная приняла участие в двух контрольных поединках, в которых она одержала верх над Швецией (6:4) и Германией (7:1).

Россия

В своих двух поединках в рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира эта сборная сумела завоевать 3 балла, благодаря чему она возглавила рейтинг сильнейших в Группе B.

На старте турнира Россия встретилась с Чехией. На «Остравар Арене» подопечные Валерия Брагина неожиданно оступились. Пытаясь отыграться по ходу поединка, они в итоге не справились с соперниками — 3:4.

А 28 декабря россияне сошлись в битве с Канадой. В данном матче для коллектива Брагина все сложилось удачно. Сборная всухую разнесла представителей Северной Америки — 6:0.

До начала Молодежного чемпионата мира Россия провела два контрольных поединка, в которых она сумела победить Казахстан (5:0) и разгромить Словакию (9:1).

Прогноз

На победу США в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,12, на ничью — 4,80, а на победу России — 2,70.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал России больше 2,5 с коэффициентом 1,62. 0