Швейцария U20 — Швеция U20. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2019 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 28 декабря 2019 года сборная Швейцарии сыграет со сборной Швеции. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Швейцария U20 — Швеция U20.

Швейцария

После первого матча группового этапа Молодежного чемпионата мира эта сборная имеет на своем счету 3 балла, благодаря чему она располагается на первом месте в таблице Группы A.

На старте турнира Швейцария встретилась с Казахстаном. В поединке на «ВЕРК Арене» подопечные Тьерри Патерлини сумели обыграть соперников со счетом 5:3.

А до начала первенства швейцарцы приняли участие в трех контрольных матчах. Во всех них команда уступала. 13 декабря Швейцария потерпела поражение от Германии (4:5).

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На следующий день коллектив Тьерри Патерлини был слабее немцев в серии послематчевых бросков (2:2, 2:3). Через несколько дней сборная всухую проиграла Канаде (0:3).

Швеция

В своем стартовом поединке на групповом этапе Молодежного чемпионата мира эта сборная сумела завоевать 2 балла, благодаря чему она идет второй в турнирной таблице Группы A.

26 декабря Швеция на «ВЕРК Арене» встретилась с командой Финляндии. Этот матч не выявил победителя в основное время, а вот уже в овертайме «три короны» одержали верх над соперником — 3:2.

Перед началом турнира коллектив Томаса Монтена сыграл в двух контрольных поединках. Одну встречу шведы выиграли, а в другой они уступили.

20 декабря сборная Швеции разгромила Чехию (5:1), но через пару дней «три короны», ведя в первом периоде 3:0, потерпели поражение от США со счетом 4:6.

Прогноз

Победа Швейцарии в этой встрече оценивается в 8,70, на ничью букмекеры дают коэффициент 7,70, а на победу Швеции — 1,23.

Несмотря на статус фаворитов противостояния, шведам придется повозиться с защитой соперников. Наш прогноз — победа Швейцарии с форой +3,5 с коэффициентом 1,57. 0