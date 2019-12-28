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    Устоит ли Швейцария в игре со шведами?

    Швейцария U20 — Швеция U20. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2019 года

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    Прогноз на Швейцария U20 — Швеция U20
    Александер Хольц и Джонатан Берггрен
    В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 28 декабря 2019 года сборная Швейцарии сыграет со сборной Швеции. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Швейцария U20 — Швеция U20.
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    Хоккей. МЧМ-2020. Группа A 28 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 8.50
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 1.27
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    Швейцария

    После первого матча группового этапа Молодежного чемпионата мира эта сборная имеет на своем счету 3 балла, благодаря чему она располагается на первом месте в таблице Группы A.

    На старте турнира Швейцария встретилась с Казахстаном. В поединке на «ВЕРК Арене» подопечные Тьерри Патерлини сумели обыграть соперников со счетом 5:3.

    А до начала первенства швейцарцы приняли участие в трех контрольных матчах. Во всех них команда уступала. 13 декабря Швейцария потерпела поражение от Германии (4:5).

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    На следующий день коллектив Тьерри Патерлини был слабее немцев в серии послематчевых бросков (2:2, 2:3). Через несколько дней сборная всухую проиграла Канаде (0:3).

    Швеция

    В своем стартовом поединке на групповом этапе Молодежного чемпионата мира эта сборная сумела завоевать 2 балла, благодаря чему она идет второй в турнирной таблице Группы A.

    26 декабря Швеция на «ВЕРК Арене» встретилась с командой Финляндии. Этот матч не выявил победителя в основное время, а вот уже в овертайме «три короны» одержали верх над соперником — 3:2.

    Перед началом турнира коллектив Томаса Монтена сыграл в двух контрольных поединках. Одну встречу шведы выиграли, а в другой они уступили.

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    20 декабря сборная Швеции разгромила Чехию (5:1), но через пару дней «три короны», ведя в первом периоде 3:0, потерпели поражение от США со счетом 4:6.

    Прогноз

    Победа Швейцарии в этой встрече оценивается в 8,70, на ничью букмекеры дают коэффициент 7,70, а на победу Швеции — 1,23.

    Несмотря на статус фаворитов противостояния, шведам придется повозиться с защитой соперников. Наш прогноз — победа Швейцарии с форой +3,5 с коэффициентом 1,57. 0

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    Швейцария U20 — Швеция U20. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2019 года. Прогноз на Швейцария U20 — Швеция U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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