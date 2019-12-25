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    «Барыс» — СКА. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 25 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Барыс» — СКА
    Хоккеист «Барыса»
    В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать СКА Матч состоится 25 декабря на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 25 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.85
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    «Барыс»

    На счету клуба из Нур-Султана имеется 38 сыгранных поединков в текущем сезоне. В ходе этих встреч команда заработала 50 очков и заняла третью строчку в таблице Восточной конференции.

    С 26 ноября по 1 декабря «Барыс» победил в трех кряду играх. Казахстанцы в овертайме одолели «Металлург» Мг (2:1) и «Автомобилист» (2:1), после чего они разгромили «Динамо» Минск (5:1).

    4 декабря подопечные Андрея Скабелки дома не справились с «Йокеритом» (2:4), но следующие четыре матча «барсы» выиграли.

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    «Барыс» оказался сильнее «Сочи» (4:1), «Авангарда» (3:2), «Торпедо» (4:0) и «Витязя» (5:2). В последнем поединке коллектив Скабелки уступил «Спартаку» (1:3).

    СКА

    В текущем сезоне КХЛ команда из Санкт-Петербурга успела сыграть в 40 матчах. В них коллектив из города на Неве завоевал 56 очков и занял второе место в рейтинге Запада.

    С 3 ноября по 17 декабря СКА провел беспроигрышную серию из 12 поединков. В первой зимней встрече данного отрезка «армейцы» переиграли ЦСКА (4:2).

    Затем подопечные Алексея Кудашова по буллитам одержали верх над «Ак Барсом» (1:1, 2:1) и над «Динамо» Москва (2:2, 1:0). А в овертайме питерцы одолели «Северсталь» (4:3).

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    19 декабря победная полоса СКА была прервана осечкой в матче в рамках Армейского дерби против ЦСКА (0:1). А спустя несколько дней коллектив Кудашова оказался сильнее «Металлурга» Мг (2:1).

    Прогноз

    Победа «Барыса» в этой встрече оценивается в 3,65, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,00, а на победу СКА — 1,88.

    В Нур-Султане зрителей ждет яркий матч с множеством моментов и заброшенными шайбами. Наш прогноз — тотал больше 4 с коэффициентом 1,58. 0

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    «Барыс» — СКА. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 25 декабря 2019 года. Прогноз на «Барыс» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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