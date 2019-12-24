ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 24 декабря на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Металлург» Мг.

ЦСКА

За 38 поединков в текущем сезоне КХЛ столичная команда смогла завоевать 57 баллов, благодаря чему она находится на лидирующей позиции в таблице Западной конференции.

2 декабря в родных стенах коллектив Игоря Никитина принимал СКА. В этой встрече хозяева потерпели поражение от питерцев со счетом 2:4.

После неудачной игры дома ЦСКА сумел победить в пяти следующих поединках. Данная серия началась с противостояния с «Динамо» Москва, в которой верх одержали «кони» (2:1).

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Затем москвичи разгромили рижское «Динамо» (5:2) и «Динамо» Минск (4:1). 19 декабря ЦСКА взял реванш у СКА в Армейском дерби (1:0), после чего команда Никитина уверенно разобралась с «Витязем» (6:1).

«Металлург» Мг

Сейчас клуб из Магнитогорска располагается на 9 строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В 40 матчах регулярки команда заработала 43 балла.

С 17 по 28 ноября коллектив Ильи Воробьева потерпел пять поражений кряду. 30 числа того же месяца «Металлург» Мг прервал данный отрезок, победив дома «Салават Юлаев» (1:0).

Но после удачной игры с «юлаевцами» «сталевары» по буллитам уступили «Локомотиву» (2:2, 0:1). А 5 декабря «лисы» в послематчевых бросках вновь одержали верх над клубом из Уфы (1:1, 2:1).

Затем «Металлург» Мг проиграл «Трактору» (0:1), но чуть позже коллектив Воробьева одолел «Динамо» Рига (5:1) и «Нефтехимик» по буллитам (3:3, 2:0). В последней встрече «сталевары» в гостях были слабее СКА (1:2).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничью — 4,70, а победа «Металлурга» Мг оценивается в 5,80.

В Москве хозяева постараются переиграть «лисов» без лишних затрат сил. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,66. 0