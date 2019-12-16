«Виннипег» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 16 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Виннипег» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 16 декабря на арене «Белл МТС». Начало встречи — в 01:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Филадельфия».

«Виннипег»

Коллектив из одноименного канадского города в провинции Манитоба принял участие в 32 встречах в рамках регулярки. За эти поединки команда заработала 40 очков и заняла 4 строчку в таблице Центрального дивизиона.

С 24 по 29 ноября «Виннипегу» удалось трижды выиграть. Подопечные Пола Мориса были сильнее «Коламбуса» (4:3), «Сан-Хосе» (5:1) и «Анахайма» (3:0).

А вот во встрече с «Лос-Анджелесом» «воздушная армия» потерпела поражение (1:2). Игра 4 декабря с «Далласом» принесла очередные очки канадской команде (5:1), после чего «шерифы» в родных стенах взяли реванш в овертайме (3:2).

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Затем «Виннипег» разобрался с «Анахаймом» (3:2) и одержал верх над «Детройтом» (5:1). В последней встрече «воздушная армия» получила от «Детройта» ответку (2:5).

«Филадельфия»

Команда, которая представляет Пенсильванию, сыграла в 32 матчах в текущем сезоне. В этих встречах ей удалось заработать 39 очков, чего достаточно для 4 плей-офф места в зачете Столичного дивизиона.

Не так давно подопечные Алена Виньо могли похвастаться серией из пяти победных поединков. А началась она со встречи с «Ванкувером», в которой «Хулиганы с Брод-стрит» выиграли со счетом 2:1.

Затем «Филадельфия» одержала верх над «Коламбусом» (3:2), разгромила «Детройт» (6:1), была сильнее «Монреаля» в овертайме (4:3) и уверенно разобралась с «Торонто» (6:1).

Удачный отрезок был прерван поражением от «Аризоны» (1:3), после чего «Флайерз» одолели «Оттаву» (4:3). Последние два поединка «Филадельфия» провалила, уступив «Колорадо» (1:3) и «Миннесоте» (1:4).

Прогноз

На победу «Виннипега» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничью — 4,30, а на победу «Филадельфии» — 3,00.

Сейчас эти команды находятся в хорошей форме. В очной битве дело может не ограничиться основным временем. Наш прогноз на матч — победа «Филадельфии» или ничья с коэффициентом 1,75. 0