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    ЦСКА — СКА. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 2 декабря 2019 года

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    Прогноз на ЦСКА — СКА
    Хоккеист СКА
    В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать СКА. Матч состоится 2 декабря на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    ЦСКА

    Сейчас столичный коллектив с 47 очками на своем счету идет первым в турнирной таблице Западной конференции.

    20 ноября ЦСКА в овертайме одержал верх над «Витязем» (2:3). Благодаря этой победе «кони» прервали свою серию поражений из 4 матчей.

    В ней «армейцы Москвы» уступили «Нефтехимику» (1:4), «Спартаку» в дополнительное время (2:3), «Салавату Юлаеву» (2:5) и «Северстали» в добавочном периоде (1:2).

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    После победы над «богатырями» подопечные Игоря Никитина оказались слабее «Автомобилиста» (1:2), но чуть позже ЦСКА одолел «Трактор» (3:2) и «Металлург» Мг (3:1).

    СКА

    На данный момент команда из Питера занимает вторую строчку в общем рейтинге Западной конференции. Сейчас на счету этой команды есть 46 баллов.

    С 3 ноября и по сей день подопечные Алексея Кудашова только выигрывают. Эта удачная серия длится уже в течение 8 матчей. А началась она с победы по буллитам над рижским «Динамо» (3:3, 2:0).

    Затем СКА разобрался с «Амуром» (3:1), а также в овертаймах переиграл «Куньлунь РС» (3:2) и «Адмирал» (2:1). После этого питерцы были сильнее соперников лишь в основное время.

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    В родных стенах «армейцы» одержали верх над «Северсталью» (5:2), «Куньлунем РС» (4:1) и «Сочи» (4:1). А в поединке в Латвии гости были сильнее рижского «Динамо» (5:3).

    Прогноз

    Победа ЦСКА в данном противостоянии оценивается коэффициентом 1,94, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,90, а на победу СКА — 3,55.

    Сейчас коллектив из Санкт-Петербурга находится в хорошей форме, благодаря чему он сможет рассчитывать на успех в московском матче. Наш прогноз — индивидуальный тотал СКА больше 1,5 с коэффициентом 1,87. 0

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    ЦСКА — СКА. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 2 декабря 2019 года. Прогноз на ЦСКА — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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