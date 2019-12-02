ЦСКА — СКА. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 2 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать СКА. Матч состоится 2 декабря на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — СКА.

ЦСКА

Сейчас столичный коллектив с 47 очками на своем счету идет первым в турнирной таблице Западной конференции.

20 ноября ЦСКА в овертайме одержал верх над «Витязем» (2:3). Благодаря этой победе «кони» прервали свою серию поражений из 4 матчей.

В ней «армейцы Москвы» уступили «Нефтехимику» (1:4), «Спартаку» в дополнительное время (2:3), «Салавату Юлаеву» (2:5) и «Северстали» в добавочном периоде (1:2).

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После победы над «богатырями» подопечные Игоря Никитина оказались слабее «Автомобилиста» (1:2), но чуть позже ЦСКА одолел «Трактор» (3:2) и «Металлург» Мг (3:1).

СКА

На данный момент команда из Питера занимает вторую строчку в общем рейтинге Западной конференции. Сейчас на счету этой команды есть 46 баллов.

С 3 ноября и по сей день подопечные Алексея Кудашова только выигрывают. Эта удачная серия длится уже в течение 8 матчей. А началась она с победы по буллитам над рижским «Динамо» (3:3, 2:0).

Затем СКА разобрался с «Амуром» (3:1), а также в овертаймах переиграл «Куньлунь РС» (3:2) и «Адмирал» (2:1). После этого питерцы были сильнее соперников лишь в основное время.

В родных стенах «армейцы» одержали верх над «Северсталью» (5:2), «Куньлунем РС» (4:1) и «Сочи» (4:1). А в поединке в Латвии гости были сильнее рижского «Динамо» (5:3).

Прогноз

Победа ЦСКА в данном противостоянии оценивается коэффициентом 1,94, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,90, а на победу СКА — 3,55.

Сейчас коллектив из Санкт-Петербурга находится в хорошей форме, благодаря чему он сможет рассчитывать на успех в московском матче. Наш прогноз — индивидуальный тотал СКА больше 1,5 с коэффициентом 1,87. 0