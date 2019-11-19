«Вашингтон» — «Анахайм». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч НХЛ 19 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Анахайм». Матч состоится 19 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Анахайм».

«Вашингтон»

В 22 матчах чемпионата команда из Вашингтона заработала 34 балла, благодаря чему она продолжает лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона.

С выездной победы над «Ванкувером» по буллитам (5:5, 1:2) «Кэпс» начали свою выигрышную серию, которая составила 6 поединков.

30 октября столичный клуб взял верх над «Торонто» в овертайме (3:4), а чуть позже этот коллектив одолел «Баффало» (6:1), «Калгари» (4:2), Флориду в добавочном периоде (4:5) и «Вегас» (5:2). Затем в послематчевых бросках «Вашингтон» уступил «Аризоне» (3:3, 0:2).

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Буллитами завершилась и встреча с «Филадельфией», которую подопечные Тодда Рирдена выиграли (1:1, 1:2), а после потери очков в противостоянии с «Монреалем» (2:5) «Кэпс» вновь по буллитам разобрались с «Бостоном» (2:2, 1:2).

«Анахайм»

До грядущего поединка «птицы» успели принять участие в 21 игре чемпионата, в ходе которых они набрали 22 очка и заняли 6 место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

2 ноября клуб из штата Калифорния в овертайме переиграл «Ванкувер» (2:1), после чего «кряквы» потерпели поражения в 5 последующих матчах.

Сперва в дополнительное время «Анахайм» уступил «Чикаго», а затем подопечные Далласа Икинса оказались слабее «Миннесоты» (2:4) и «Эдмонтона» (2:6).

А 13 ноября в добавочном периоде «могучие утки» проиграли «Детройту» (3:4). Чуть позже «Анахайм» не справился с «Сан-Хосе» (3:5), но спустя несколько дней эта команда уверенно разобралась с «Сент-Луисом» (1:4).

Прогноз

Победа «Вашингтона» в матче оценивается коэффициентом 1,76, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,60, а на победу «Анахайма» —3,75.

Сейчас «Кэпс» выглядят сильнее «птиц», поэтому на своей арене они сыграют уверенно. Наш прогноз — «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0