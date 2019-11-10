«Питтсбург» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 10 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Чикаго». Матч состоится 10 ноября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Чикаго».

«Питтсбург»

Сыграв в 16 поединках регулярного чемпионата, коллектив из штата Пенсильвания набрал 19 баллов, благодаря чему он занял третье место в Столичном дивизионе.

Но совсем недавно команда потеряла очки в трех матчах кряду. С 20 по 24 октября «Пенс» потерпели поражения от «Вегаса» (0:3), «Флориды» (4:2) и «Тампы-Бэй» (3:2).

А затем подопечные Майка Салливана обыграли «Даллас» (0:3), и дома покуражились в поединке с «Филадельфией», разгромив оппонентов (7:1).

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2 ноября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» хозяева уступили «Эдмонтону» в овертайме (1:2). Чуть позже «Питтсбург» оказался слабее «Бостона» (6:4). А во встрече с «Айлендерс» «Пенс» в добавочном периоде одолели клуб из Нью-Йорка (3:4).

«Чикаго»

В 15 матчах регулярки команда из штата Иллинойс заработала всего 13 баллов, в результате чего она застряла в нижней части таблицы Запада и Центрального дивизиона.

С 21 по 26 октября «Чикаго» проиграл «Вашингтону» (3:5), «Вегасу» в серии буллитов (1:1, 1:2), «Филадельфии» (1:4) и «Каролине» (4:0). Но этот неудачный отрезок разбавился победой над «Лос-Анджелесом» (5:1).

30 октября «ястребы» уступили «Нэшвиллу» (3:0), а затем в овертайме команда потерпела поражение от «Лос-Анджелеса» (4:3). После этого в добавочном периоде подопечные Джереми Коллитона взяли верх над «Анахаймом» (2:3).

6 ноября на арене «САП центр» гости оказались слабее «Сан-Хосе» (4:2), но несколькими днями позже «Чикаго» одолел «Ванкувер» (5:2).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 4,70, а на победу «Чикаго» — 3,75.

Наш прогноз на матч — победа «Питтсбурга» с коэффициентом 1,68. 0