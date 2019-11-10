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    В Питтсбурге не стоит ожидать сенсации

    «Питтсбург» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 10 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Чикаго»
    Сидни Кросби
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Чикаго». Матч состоится 10 ноября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Чикаго».
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    Хоккей. НХЛ 10 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.74
  • X
  • 4.65
  • 2
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    «Питтсбург»

    Сыграв в 16 поединках регулярного чемпионата, коллектив из штата Пенсильвания набрал 19 баллов, благодаря чему он занял третье место в Столичном дивизионе.

    Но совсем недавно команда потеряла очки в трех матчах кряду. С 20 по 24 октября «Пенс» потерпели поражения от «Вегаса» (0:3), «Флориды» (4:2) и «Тампы-Бэй» (3:2).

    А затем подопечные Майка Салливана обыграли «Даллас» (0:3), и дома покуражились в поединке с «Филадельфией», разгромив оппонентов (7:1).

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    2 ноября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» хозяева уступили «Эдмонтону» в овертайме (1:2). Чуть позже «Питтсбург» оказался слабее «Бостона» (6:4). А во встрече с «Айлендерс» «Пенс» в добавочном периоде одолели клуб из Нью-Йорка (3:4).

    «Чикаго»

    В 15 матчах регулярки команда из штата Иллинойс заработала всего 13 баллов, в результате чего она застряла в нижней части таблицы Запада и Центрального дивизиона.

    С 21 по 26 октября «Чикаго» проиграл «Вашингтону» (3:5), «Вегасу» в серии буллитов (1:1, 1:2), «Филадельфии» (1:4) и «Каролине» (4:0). Но этот неудачный отрезок разбавился победой над «Лос-Анджелесом» (5:1).

    30 октября «ястребы» уступили «Нэшвиллу» (3:0), а затем в овертайме команда потерпела поражение от «Лос-Анджелеса» (4:3). После этого в добавочном периоде подопечные Джереми Коллитона взяли верх над «Анахаймом» (2:3).

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    6 ноября на арене «САП центр» гости оказались слабее «Сан-Хосе» (4:2), но несколькими днями позже «Чикаго» одолел «Ванкувер» (5:2).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 4,70, а на победу «Чикаго» — 3,75.

    Наш прогноз на матч — победа «Питтсбурга» с коэффициентом 1,68. 0

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    «Питтсбург» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 10 ноября 2019 года . Прогноз на «Питтсбург» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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