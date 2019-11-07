«Эдмонтон» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 7 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Сент-Луис». Матч состоится 7 ноября на арене «Роджерс Плейс». Начало встречи — в 04:30 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Сент-Луис».

«Эдмонтон»

Канадский коллектив из провинции Альберта находится на 2 месте в рейтинге Запада с 22 баллами в активе. В Тихоокеанском дивизионе команда идет первой.

Но в последних матчах «нефть» чаще проигрывает. К примеру, после победы в овертайме над «Вашингтоном» (4:3) подопечные Дэйва Типпета были разгромлены «Флоридой» (2:6).

А в следующем поединке «Эдмонтон» уступил «Детройту» (3:1). Затем канадцы взяли верх над «Коламбусом» (1:4), а также в дополнительное время одолели «Питтсбург» (1:2).

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5 ноября «Эдмонтон» на «Роджерс Плейс» принимал «Аризону». В этой встрече хозяева не справились с оппонентами, оказавшись слабее в добавочном периоде (2:3).

«Сент-Луис»

После 16 поединков в регулярном чемпионате клуб из штата Миссури имеет на своем счету 23 балла, что позволяет команде занять 1 место в турнирной таблице Западной конференции.

27 октября «Сент-Луис» в гостях всухую проиграл «Бостону» (3:0). Но с тех пор коллектив Крейга Беруби больше никому не уступает.

Сперва «ноты» в гостях сумели победить «Детройт» в овертайме (4:5), а затем у себя дома хозяева взяли верх над «Миннесотой» (2:1). А в следующих трех поединках исход встреч в пользу «Сент-Луиса» решался в дополнительное время.

В добавочном периоде подопечные Крейга Беруби одолели «Коламбус» (4:3), «Миннесоту» (3:4) и «Ванкувер» (1:2).

Прогноз

На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,30, на ничью — 4,10, а на победу «Сент-Луиса» — 2,70.

Никто из этих команд не захочет уступать лидерство в Западной конференции, как и терять первую позицию в своих дивизионах. В грядущем поединке два сильных клуба будут сражаться за победу. Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,57. 0