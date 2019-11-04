«Северсталь» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 4 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Северсталь» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 4 ноября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Ак Барс».

«Северсталь»

На данный момент коллектив из Череповца идет десятым в турнирной таблице Запада с 21 очком в своей копилке. Эти баллы команда заработала в 25 поединках.

Последний раз «стальные» побеждали 15 октября. Тогда в Шанхае гости в овертайме одолели «Куньлунь РС» (1:2). А после этого подопечные Андрея Разина проиграли «Амуру» (1:0), «Адмиралу» (5:3) и «Нефтехимику» в дополнительное время (1:2).

Поражением в добавочном периоде завершилась и встреча с «Йокеритом» (1:2), а спустя пару дней «Северсталь» в серии послематчевых бросков оказалась слабее СКА (1:1, 2:3).

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31 октября «стальные» по буллитам уступили «Спартаку» (2:2, 4:3), а чуть позже команду из Череповца одолел «Витязь» (2:1).

«Ак Барс»

Приняв участие в 24 поединках регулярки, коллектив из Казани заработал 37 очков, что позволяет ему быть безоговорочным лидером Восточной конференции.

21 октября в Екатеринбурге гости на «Уралец-Арене» разгромили «Автомобилист» (1:6). Но в следующей встрече «барсы» в серии буллитов уступили «Металлургу» Мг (0:0, 2:0).

Затем «Ак Барс» сумел трижды победить. Подопечные Дмитрия Квартальнова взяли верх над «Барысом» (3:2), «Амуром» (3:1) и «Адмиралом» (2:0).

Но в последнем на сегодняшний день матче команда из Казани на выезде потерпела поражение от «Нефтехимика» (4:2).

Прогноз

На победу «Северстали» букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 4,50, а на победу «Ак Барса» — 1,61.

Сейчас «стальные» находятся в плохой форме, а казанцы не намерены терять очки и лидерские позиции в чемпионате. Наш прогноз на матч — победа «Ак Барса» с коэффициентом 1,61. 0