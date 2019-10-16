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    «Монреаль» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 16 октября 2019 года

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    Прогноз на «Монреаль» — «Тампа-Бэй»
    Стивен Стэмкос
    В очередной игре НХЛ «Монреаль» будет принимать клуб «Тампа-Бэй». Матч состоится 16 октября в спортивном комплексе «Белл-центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Тампа-Бэй».
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    Хоккей. НХЛ 16 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Монреаль»

    На данном этапе сезона канадский коллектив имеет в своем активе 6 очков, которые команда из провинции Квебек заработала за 5 матчей. Сейчас этот клуб находится на 8 строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    В 1 туре НХЛ «Хабс» в серии послематчевых бросков потерпели поражение от «Каролины» (3:3, 1:0), а чуть позже «Монреаль» по буллитам одолел «Торонто» (5:5, 0:1).

    Затем подопечные Клода Жюльена в овертайме оказались слабее «Баффало» в гостях (5:4), а на следующий день «красные» уступили «Детройту» (2:4).

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    Но в домашнем поединке «Монреаль» уверенно разобрался с «Сент-Луисом», переиграв оппонентов со счетом — 6:3.

    «Тампа-Бэй»

    Как и канадский соперник, клуб из штата Флорида также имеет в своем активе 5 матчей. В этих поединках «молнии» сумели заработать 5 баллов и занять 10 место в таблице Восточной конференции.

    На старте сезона в родных стенах подопечные Джона Купера уверенно разобрались с «Флоридой» (5:2), но затем команда потерпела поражение от этого же оппонента (4:3).

    В игре 7 октября «Тампа-Бэй» в дополнительное время уступила «Каролине» в выездной встрече (4:3). А несколькими днями позже «молнии» разгромили «Торонто» (3:7).

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    Однако, следующий матч подопечные Купера вновь провели неудачно. Команда на выезде оказался слабее «Оттавы» (4:2).

    Прогноз

    Победа «Монреаля» в этом противостоянии оценивается букмекерами коэффициентом 2,90, ничья — коэффициентом 4,30, а победа «Тампы» — 2,11.

    Наш прогноз — победа «Тампы» в матче с коэффициентом 1,68. 0

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