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    «Торонто Мейпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 11 октября 2019 года

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    Прогноз на «Торонто Мейпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
    Майкл Хатчинсон
    В очередной игре НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» будет принимать клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч состоится 11 октября на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Торонто Мейпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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    Хоккей. НХЛ 11 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Торонто»

    Канадский коллектив из провинции Онтарио принял участие в 4 поединках НХЛ. За этот период команда набрала 5 очков и заняла 5 место в турнирном рейтинге Востока.

    На старте сезона на «Скотиабанк Арене» «листья» встретились с «Оттавой». В непростой игре хозяева смогли одолеть соперников (5:3).

    Победная серия продолжилась и в поединке. 5 октября «Торонто» в гостях разгромил «Коламбус» (1:4). Но на следующий день сине-белые потерпели первое поражение. В напряженной битве подопечные Майка Бэбкока уступили «Монреалю» в серии буллитов (5:5, 0:1).

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    Затем еще один домашний матч завершился неудачно. В родных стенах канадский коллектив не справился с «Сент-Луисом» (2:3).

    «Тампа-Бэй»

    На счету команды из штата Флорида имеется 3 игры в новом сезоне НХЛ. За это время коллектив из города Тампа сумел заработать 3 очка и занять 10 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    На старте своего пути в регулярном чемпионате «молнии» уверенно разобрались с «Флоридой» в домашней встрече (5:2).

    Стоит отметить, что в предсезонке «Тампа-Бэй» трижды сразилась с этой же командой. Один раз коллектив Джона Купера уступил (6:3), позже победил (2:4), а перед началом сезона проиграл по буллитам (0:0, 0:1).

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    В следующем матче НХЛ «молнии» вновь противостояли «Флориде». И в гостях «Тампа-Бэй» потерпела поражение (4:3). А 7 октября подопечные Купера оказались слабее «Каролины» в овертайме(4:3).

    Прогноз

    На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают 2,41, на ничью — 4,30, а на победу клуба «Тампа-Бэй» — 2,46.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 7 с коэффициентом 1,60. 0

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