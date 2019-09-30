«Барыс» — «Куньлунь РС». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 30 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Куньлунь РС». Матч состоится 30 сентября на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Куньлунь РС».

«Барыс»

Казахстанский коллектив, демонстрируя все лучшие результаты, постепенно подбирался к верхней части турнирной таблицы. И сейчас эта команда занимает вторую строчку в рейтинге Восточной конференции с 14 очками в активе.

Последний раз клуб из Нур-Султана оставался без набранных баллов 13 сентября. В той встрече гости во Владивостоке пропустили три шайбы от «Адмирала» (3:0).

Затем «Барыс» крупно переиграл «Спартак» (3:0), всухую победил «Трактор» (2:0) и уверенно разобрался с «Металлургом» Мг в Магнитогорске (1:3).

Все прогнозы на КХЛ

Свой последний на данный момент матч подопечные Андрея Скабелки провели в Челябинске, где взяли верх над «Трактором» (1:2).

«Куньлунь РС»

В нынешнем сезоне КХЛ китайский клуб принял участие в 10 матчах регулярки. В них пекинцы сумели набрать всего 9 очков, из-за чего они довольствуются лишь 10 местом в таблице Восточной конференции.

В последних 5 встречах «драконы» дважды смогли зацепиться за баллы. Уступив «Трактору» 14 сентября (1:2), «Куньлунь РС» взял реванш на следующий день, победив «медведей» (2:1).

Затем подопечные Курта Фрэйзера потерпели поражения в трех матча кряду. Китайский коллектив уступил «Салавату Юлаеву» (3:2), «Автомобилисту» в овертайме (5:4), а также «Авангарду» (5:2).

А в выездном поединке против «Нефтехимика» коллектив из Пекина взял верх над хозяевами в серии послематчевых бросков (3:3, 0:1). Спустя 2 дня «Куньлунь РС»встретился с «Ак Барсом» в Казани, где был разгромлен (5:0).

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью — 4,30, а на победу «Куньлуня РС» — 4,10.

Наш прогноз на матч — победа «Барыса» с коэффициентом 1,73. 0