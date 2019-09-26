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    Оправится ли «Автомобилист» после недавних неудач?

    «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 26 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз на «Спартак» — «Автомобилист»
    Хоккеист «Автомобилиста»
    В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 26 сентября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Автомобилист».
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Спартак»

    На данный момент московский клуб может похвастаться лишь 8 строчкой в турнирной таблице Западной конференции. За 11 встреч в регулярке команда набрала 9 очков.

    После разгромной победы над рижским «Динамо» (5:1) красно-белые в очередной раз провели серию из поражений.

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    14 сентября «Спартак» минимально уступил «Сочи» (0:1), а чуть позже команда пропустила три безответных гола от «Барыса» в Казахстане (3:0). В напряженной битве с «Металлургом» Мг москвичи проиграли «лисам» (4:3).

    Свой следующий матч «Спартак» провел удачно. На выезде гости справились с сильнейшей на сегодня командой Восточной конференции «Автомобилистом» (2:4), но затем красно-белые потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (2:4).

    «Автомобилист»

    Благодаря 8 победам подряд, команда из Екатеринбурга стала безоговорочным лидером Восточной конференции. С 17 очками, набранными за 10 матчей, этот коллектив занимает 1 место в таблице.

    Но в последнее время подопечные Мартемьянова слегка подустали, а их выступления перестали выглядеть убедительно.

    В непростой схватке с «Авангардом» на «Уралец-Арене» хозяева лишь в овертайме сумели переиграть «ястребов» (3:2). В дополнительное время решился исход встречи и с «Куньлунем РС», где «авто» взял верх над представителями Китая (5:4).

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    А вот два последних поединка коллектив из Екатеринбурга и вовсе проиграл. Сперва «Автомобилист» потерпел поражение от «Спартака» (2:4), а затем уступил «Витязю» в овертайме (1:0).

    Прогноз

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, на ничью — 4,00, а на победу «Автомобилиста» в основное время — 2,18.

    Наш прогноз — победа «Автомобилиста» в матче с коэффициентом 1,71. 0

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    «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 26 сентября 2019 года . Прогноз на «Спартак» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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