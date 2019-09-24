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    Лидеры конференций проведут результативную встречу

    «Витязь» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 24 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз на «Витязь» — «Автомобилист»
    Хоккеисты «Витязя»
    В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 24 сентября на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Автомобилист».
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    Хоккей. КХЛ 24 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Витязь»

    На сегодняшний день команда из Подольска является лидером Западной конференции. Сейчас на счету «богатырей» имеется 16 очков, которые команда заработала в 9 матчах.

    Единственное поражение в этом сезоне «Витязю» нанес как раз-таки «Автомобилист» 4 сентября. Тогда в Екатеринбурге гости уступили со счетом 3:2.

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    После этого подопечные Михаила Кравеца выиграли 7 матчей кряду. «Богатыри» победили «Металлург» Мг (0:2), а затем дома разгромили московское «Динамо» (4:1).

    Исходы следующих двух встреч были решены в послематчевых бросках. По буллитам «Витязь» победил «Сочи» (2:2, 2:1) и «Сибирь» (2:2, 2:1). Чуть позже подольский клуб легко расправился с «Северсталью» (4:1), одолел «Локомотив» (2:3), а также взял верх над СКА (2:4).

    «Автомобилист»

    Сейчас клуб из Екатеринбурга также занимает первую строчку в Восточной конференции с 16 набранными очками в 9 поединках регулярки.

    Со старта сезона и до матча со «Спартаком» «Автомобилист» только побеждал. Две последние встречи, в которых подопечные Андрея Мартемьянова брали верх, заканчивались дополнительным временем.

    В игре 17 сентября эта команда одолела в овертайме «Авангард» (3:2), а через 2 дня коллектив из Екатеринбурга в тяжелом бою оказался сильнее «Куньлуня РС» (5:4).

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    Но матч со «Спартаком» был неудачным. Впервые в сезоне «Автомобилист» потерпел поражение, уступив москвичам со счетом 2:4.

    Прогноз

    На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 4,20, а на победу «Автомобилиста» — 2,04.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,73. 0

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    «Витязь» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 24 сентября 2019 года. Прогноз на «Витязь» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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