Канада — Финляндия. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч финала Чемпионата мира по хоккею 26 мая 2019 года

В финале Чемпионата мира по хоккею 26 мая 2019 года сборная Канады сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Канада — Финляндия.

Канада

В полуфинале Чемпионата мира сборная Канады разбила Чехию (5:1), хотя в четвертьфинале с трудом прошла Швейцарию (3:2 ОТ), сравняв счет за секунды до конца основного времени. Канада играет рваным темпом, но результата добивается.

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Снова блестяще сыграл нападающий «Вегаса» Марк Стоун, оформив гол+пас, по шайбе забросили Пьерр-Люк Дюбуа, Кайл Туррис, защитник Дарнелл Нурс и Томас Чабо. Выделим также отличную игру голкипера Мэтта Мюррея, который в свой день рождения сделал 40 сэйвов.

Канада играет в яркий, атакующий хоккей, в составе много сильных исполнителей, но вратари не всегда стабильны, и есть проблемы при игре в обороне, что дает шансы соперникам на положительный исход.

Финляндия

В полуфинале Чемпионата мира Финляндия сотворила очередную сенсацию, неожиданно выбив главного претендента на золотые медали — сборную России (1:0). До этого в четвертьфинале финны обыграли чемпионов мира двух последних лед Швецию (5:4 ОТ).

Несмотря на, казалось бы, слабый состав, где нет ни одного представителя НХЛ, финны показывают один из лучших результатов за последние несколько лет. В игре с Россией героями стали капитан команды форвард Марко Анттила, забросивший единственную шайбу, и голкипер Кевин Ланкинен, отразивший все 32 броска.

Финляндия играет в достаточно простой, но очень эффективный хоккей — максимум прессинга, минимум самодеятельности игроков, контратаки и использование ошибок соперника. Все это, вместе с отличной игрой Ланкинена в воротах, позволяет добиваться результата.

Прогноз

Финляндия и так прыгнула выше головы на данном чемпионате мира, и хотя Канада играет далеко не как непобедимая машина, золотые медали, скорее всего, примеряют именно они — прогноз на победу Канады в основное время с коэффициентом 1,86. 0