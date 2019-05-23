Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 5.30) и ставки на матч четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года

В рамках четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года сборная Финляндии сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Финляндия — Швеция.

Финляндия

В заключительном поединке группового раунда Финляндия неожиданно уступила Германии (2:4), и потеряла первое место, пропустив вперед Канаду. Но в целом финны сыграли блестящий этап, выиграв пять матчей из семи.

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Сыграли блестяще, потому что состав Финляндии на этом турнире далек от оптимального, и в нем не нашлось места представителям НХЛ. Зато зажглась звезда юного форварда Каапо Какко и молодого голкипера Кевина Ланкинена. Среди лидеров также опытный защитник Микко Лехтонен и нападающий Сакари Маннинен.

Финляндия хорошо играет вторым номером, и это их козырь перед игрой со Швецией, которая пока не демонстрирует надежной игры. Но у финнов не хватает опыта, и есть проблемы при игре первым номером, если придется отыгрываться.

Швеция

В заключительном матче группового этапа Швеция потерпела крупное поражение от России (4:7), закончив первый этап на третье месте в группе. Несмотря на пять побед в семи матчах, с ключевыми соперниками шведы выглядели не лучшим образом — поражения от Чехии и России, натужные победы над Швейцарией и Латвией.

У Швеции есть проблемы с вратарской линией — Хенрик Лундквист слишком стар, а Якоб Маркстрем не блещет надежностью в целом. Правда, по именам все отлично — Оливер Экман-Ларссон, Матиас Экхольм и Джон Клингберг в обороне, Луи Эрикссон, Патрик Хорнквист, Габриэль Ландескуг и Вилльям Нюландер в атаке — это мечта любой сборной.

Швеция — чемпион мира двух последних лет, но на текущем турнире подопечные Рикарда Гренборга лишь бледная тень самих себя. Есть проблемы с организацией игры, дисциплиной, слабая игра вратарей и обороны. Вытягивает пока только индивидуальное мастерство исполнителей.

Прогноз

Финляндия показала, что отлично играет против сборных, выше уровнем. И хотя букмекеры видят фаворитом Швецию, мы считаем, что в этой встрече вполне можно ожидать интригу, вплоть до ничьи в основное время с коэффициентом 5,30. 0