«Каролина» — «Бостон». Прогноз (к. 1.89) и ставки на третий матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли 15 мая 2019 года

В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли 15 мая 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Бостон».

«Каролина»

Во втором матче финала Восточной конференции «Каролина» на выезде была разбита «Бостоном» (2:6), проиграв второй поединок подряд. Счет в серии 2:0 в пользу «Брюинз», и если «Харрикейнз» нацелены на выход в финал Кубка Стэнли, дома нужно обязательно брать две победы.

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По шайбе в ворота «Бостона» забросили ведущие нападающие Джастин Уильямс и Теуво Теравайнен, которым ассистировали Себастьян Ахо и Джастин Фолк. Провалился вратарь Петр Мразек, пропустив шесть шайб с 25 бросков. Российский форвард Андрей Свечников очков не набирал.

«Каролина» пока что уступает «Бостону» по всем параметрам. Интересно, что во второй игре команда удалилась лишь дважды, но оба раза пропустила в меньшинстве. Кроме того, не выручает Петр Мразек.

«Бостон»

«Бостон» выполнил основную задачу на домашние матчи, взяв две победы, и может ехать в гости к «Каролине» с хорошим настроением, ведь каждая следующая победа «Брюинз» ставит соперника в безвыходное положение. Впрочем, в первом раунде «Вашингтон» также вел 2:0 в серии с «Харрикейнз»…

Очень сильный поединок провели топ-защитник Тори Крюг и нападающий Чарли Койл, отдав по три результативные передачи, еще один игрок обороны Мэтт Гжельцик оформил дубль, его партнер по третьей паре Коннор Клифтон забросил одну шайбу. Среди лидеров отметим голы нападающих Дэвида Бэкеса и Джейка ДеБраска, вратарь Туукка Раск отразил 21 из 23 бросков.

«Бостон» буквально разорвал соперника, реализовав большинство голевых моментов, и забросив две шайбы в численном преимуществе. Более того, «Каролина» провела две шайбы уже при счете 0:6, так что «Брюинз» пока что выглядят абсолютным фаворитом серии.

Прогноз

Несмотря на два выездных поражения, «Каролина» в родных стенах играет гораздо активнее, и главное успешнее. Так что можно рискнуть с прогнозом на победу «Харрикейнз» в матче с коэффициентом 1,89. 0