ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииУроки большинства. Россия на классе обыграла Норвегию НеймарБезумие в ответных матчах. 12 величайших камбэков в истории еврокубков Бенедикт ХеведесРПЛ. Ничья «Ростова» и «Динамо» в Химках, «Локомотив» разгромил «Рубин»
  • 19:28
    • Сборная России начала ЧМ-2019 с разгрома Норвегии
  • 23:46
    • Сборная США проиграла Словакии на чемпионате мира
  • 23:00
    • В «Локомотиве» не могут связаться с Денисовым
  • 21:21
    • Сборная России уступила Венгрии на юниорском ЧЕ
  • 20:56
    • «Локомотив» в большинстве разгромил «Рубин»
  • 19:34
    • Канада проиграла Финляндии на старте ЧМ-2019
  • 18:23
    • Тульский «Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ
    Все новости спорта

    Норвегия даст бой Чехии

    Норвегия — Чехия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 11 мая 2019 года

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии Сборная Норвегии
    Прогноз на Норвегия — Чехия
    Андреас Мартинсен, Норвегия
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 11 мая 2019 года сборная Норвегии сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Норвегия — Чехия.

    Норвегия

    В первом матче на чемпионате мира в Словакии Норвегия прогнозируемо без шансов уступила России (2:5), хотя и сумела забросить две шайбы престижа в конце третьего периода, избежав сухого и разгромного поражения.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    По шайбе в ворота сборной России забросили нападающий Томас Ольсен и защитник Йонас Холес, неплохо выглядел форвард Сандре Олден, старались единственный представитель из НХЛ Андреас Мартинсен и вратарь Хенрик Хаукеланд, но разница в классе была подавляющей, и не в пользу норвежцев.

    Единственный плюс для норвежцев, что они не бросали играть на протяжении всего поединка, несмотря на счет, добившись вполне неплохо для себя результата. Кроме того, команда нанесла по воротам России 27 бросков, и это неплохо, но пропустила три шайбы в меньшинстве.

    Чехия

    В первом матче чемпионата мира сборная Чехии справилась со Швецией (5:2), сделав весомую заявку на первые два места в группе, ведь одного из непосредственных конкурентов подопечные Милоша Ржиги уже одолели.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Хороший матч сыграл вратарь «Тршинца» Патрик Бартошак, который отразил 29 из 31 бросков, одним из героев поединка оказался форвард «Вашингтона» Якуб Врана, оформивший дубль, по голу и передаче сделали Доминик Кубалик и Ян Коварж, шайба на счету Михала Фролика, два ассиста у Якуба Ворачека. В целом, лидеры сделали результат.

    Чехия и Швеция сыграли с большим количеством удалений, но в итоге чехи ни разу не забросили в большинстве, зато пропустили один из голов в меньшинстве. Чехи не дали развернуться лидерам Швеции, и воспользовались не лучшей формой их голкипера Хенрика Лундквиста.

    Прогноз

    Чехия потратила немало сил в матче со Швеций, так что с Норвегией команда попытается взять победу малой кровью, но это может сыграть на руку скандинавам, которые постараются зацепиться хотя бы за ничью в основное время. В общем, есть вероятность, что много голов от двух уставших команд мы не увидим — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Енисей — Краснодар
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Краснодар-2
  • Завтра в 15:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Дженоа
  • Завтра в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вольфсбург
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фортуна
  • Завтра в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Завтра в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Байер — Шальке
  • Завтра в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Боруссия М
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ним — Монако
  • Завтра в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Словакия — Финляндия
  • Завтра в 21:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Завтра в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сент-Луис
  • Послезавтра в 03:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак
  • «Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧ
    • 23:06 07/05/2019     Маркус Рэшфорд
  • Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезоне
    • 14:59 06/05/2019     Дивок Ориги
  • Пеп, слово за тобой. «Ливерпуль» остался в чемпионской гонке
    • 11:50 05/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Норвегия — Чехия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 11 мая 2019 года. Прогноз на Норвегия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    Лукас Моура Футбол Кто зажигал, а кто провалился? Лучшие и худшие игроки полуфиналов ЛЧЧетыре лучших и четыре худших игрока безумной полуфинальной стадии главного клубного турнира Европы 16:490
  • 16:37
    • Неймара дисквалифицировали на три матча за удар болельщика
  • 16:23
    • Яя Туре может начать тренерскую карьеру в России
  • 16:09
    • Моура — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
    Трент Александер-Арнольд Футбол Завершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за престижнейший трофей 15:340
  • Экспресс дня

  • Закрепится ли «Локомотив» на второй позиции в РПЛ?
  • 2.92
    •
  • 23:36
    • Давид Луис продлил контракт с «Челси»
  • 23:18
    • Мещеряков: Смолов очень поможет «Локомотиву»
  • 22:47
    • Кузнецов: Две шайбы в концовке — несчастный случай
    Месси и компания потеряли свою философию Футбол «Барселона» должна вернуться к истокамКак каталонскому гранду вернуться на вершину Европы? 00:340
  • 16:01
    • «Динамо» и «Ростов» голов не забили
  • 13:30
    • «Оренбург» и «Урал» победителя не выявили
  • 22:33
    • Бердыев: Подарок в два гола за первые 10-15 минут — слишком большая роскошь
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие