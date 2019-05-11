Норвегия — Чехия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 11 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 11 мая 2019 года сборная Норвегии сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Норвегия — Чехия.

Норвегия

В первом матче на чемпионате мира в Словакии Норвегия прогнозируемо без шансов уступила России (2:5), хотя и сумела забросить две шайбы престижа в конце третьего периода, избежав сухого и разгромного поражения.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

По шайбе в ворота сборной России забросили нападающий Томас Ольсен и защитник Йонас Холес, неплохо выглядел форвард Сандре Олден, старались единственный представитель из НХЛ Андреас Мартинсен и вратарь Хенрик Хаукеланд, но разница в классе была подавляющей, и не в пользу норвежцев.

Единственный плюс для норвежцев, что они не бросали играть на протяжении всего поединка, несмотря на счет, добившись вполне неплохо для себя результата. Кроме того, команда нанесла по воротам России 27 бросков, и это неплохо, но пропустила три шайбы в меньшинстве.

Чехия

В первом матче чемпионата мира сборная Чехии справилась со Швецией (5:2), сделав весомую заявку на первые два места в группе, ведь одного из непосредственных конкурентов подопечные Милоша Ржиги уже одолели.

Хороший матч сыграл вратарь «Тршинца» Патрик Бартошак, который отразил 29 из 31 бросков, одним из героев поединка оказался форвард «Вашингтона» Якуб Врана, оформивший дубль, по голу и передаче сделали Доминик Кубалик и Ян Коварж, шайба на счету Михала Фролика, два ассиста у Якуба Ворачека. В целом, лидеры сделали результат.

Чехия и Швеция сыграли с большим количеством удалений, но в итоге чехи ни разу не забросили в большинстве, зато пропустили один из голов в меньшинстве. Чехи не дали развернуться лидерам Швеции, и воспользовались не лучшей формой их голкипера Хенрика Лундквиста.

Прогноз

Чехия потратила немало сил в матче со Швеций, так что с Норвегией команда попытается взять победу малой кровью, но это может сыграть на руку скандинавам, которые постараются зацепиться хотя бы за ничью в основное время. В общем, есть вероятность, что много голов от двух уставших команд мы не увидим — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,75. 0