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    От «Далласа» и «Сент-Луиса» не стоит ждать обилия голов в шестом матче серии

    «Даллас» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 2.00) и ставки на шестой матч второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года

    НХЛ Даллас Старз Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис»
    Александр Радулов, «Даллас»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года «Даллас Старз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 22:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис».

    «Даллас»

    В пятом матче второго раунда «Даллас» на выезде дожал «Сент-Луис» (2:1), одержав стратегически важную победу на чужом льду. Теперь «Старз» ведут в счете 3:2, они в шаге от выхода в финал Запада, и шестой матч сыграют дома.

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    Великолепный поединок сыграл вратарь Бен Бишоп, который отрази 38 из 39 бросков, и помог «Далласу» удержать преимущество. По шайбе забросили ветеран атаки Джейсон Спецца и ведущий защитник Эса Линделл. Российский форвард Александр Радулов отдал одну результативную передачу. Вратарь Антон Худобин, как обычно, остался в запасе.

    «Даллас» сумел использовать свои моменты, и сыграл более рационально. В итоге две заброшенные шайбы в каждом из двух первых периодов помогли оформить запас, который затем ценой огромных усилий удержал Бишоп.

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» проиграл пятый поединок, и загнал себя в безвыходное положение — команде нужно обязательно побеждать на выезде «Даллас», иначе — вылет из плей-офф. С другой стороны, если удастся обыграть соперника в шестой игре, седьмая и решающая пройдет в Сент-Луисе.

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    Единственную шайбу в матче при счете 0:2 забросил нападающий Джейден Шварц, в целом неплохо сыграл голкипер Джордан Биннингтон, отразив 25 из 27 бросков, хотя и хуже своего визави. Российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко завершили поединок без очков.

    «Сент-Луис» в целом был активнее соперника в атаке, но свои моменты не реализовал, столкнувшись с уверенной игрой Бена Бишопа в воротах. Это же касается нескольких возможностей в большинстве.

    Прогноз

    Как мы говорили ранее, в пользу «Далласа» играет вратарский фактор — Бишоп более опытен и стабилен. Что касается шестой игры, в ней может быть любой расклад, но вряд ли мы увидим много шайб — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,00. 0

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    «Даллас» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 2.00) и ставки на шестой матч второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года. Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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