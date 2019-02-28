«Анахайм» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Чикаго».

«Анахайм»

В прошлом матче «Анахайм» на выезде был разбит «Ванкувером» (0:4) — это второе поражение после двух побед, и в целом у «Дакс» плачевная ситуация. Команда занимает предпоследнее место на Западе с девятью очками отставания от 8-й позиции.

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Главная проблема «Анахайма» — ужасная игра в атаке, в том числе из-за травм Райана Гетцлафа и Онджея Касе, а также травмы двух основных вратарей — Чеда Джонсона и Джона Гибсона. Среди других лидеров — защитник Хампус Линдхольм, нападающие Адам Энрике, Рикард Раккель, Ник Ритчи и Якоб Сильфверберг.

«Анахайм» в большей мере ориентирован на оборону, хотя и здесь проблем у «Дакс» вагон, но главная слабость — линия нападения, забрасывающая чуть больше двух шайб в среднем за игру. Это абсолютно худший показатель в Лиге.

«Чикаго»

В прошлом поединке «Чикаго» дома проиграл «Далласу» (3:4) — это второе поражение команды подряд, и хотя до этого «Блэкхокс» выдали длинную серию побед, они снова застряли на последнем месте в Центральном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

Откровенно слабо сыграл вратарь Кэм Уорд, но основной голкипер Кори Кроуфорд травмирован. Защитники Эрик Густафссон и Данкан Кит отдали по две передачи, по шайбе забросили форварды Джонатан Тэйвз, Дрейк Кажжюла и Крис Кунитц. Российский нападающий Артем Анисимов очков не набирал. Среди других лидеров нападающие Патрик Кэйн, Брендон Саад и Доминик Кахун.

«Чикаго», наоборот, обладает вполне результативной атакой. Забрасывает в среднем 3,33 шайбы за матч, и реализует 22,4% большинства — показатели в восьмерке лучших в НХЛ. Зато оборона худшая во всей Лиге — 3,73 пропущенные шайбы в среднем за игру.

Прогноз

Команды сыграли два матча, обменявшись домашними победами (3:1 «Чикаго» и 4:2 «Анахайм»). «Дакс», как обычно, в плохой форме, но и «Блэкхокс» уступили в двух поединках подряд. Правда, играли они с более крепкими командами, так что рискнем с прогнозом на победу «Чикаго» в матче с коэффициентом 1,98. 0