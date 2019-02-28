ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерСульшер привил «МЮ» характер Маурицио СарриСарри должен наказать Кепу. Это вопрос перспектив тренера в «Челси» «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»НХЛ. Шайба Дадонова, передачи Яковлева и Кучерова
  • 17:02
    • СМИ: Три игрока «Челси» встали на сторону Кепы в конфликте с Сарри
  • 15:59
    • Фалькао может перейти в один из клубов Серии А
  • 14:55
    • Серия А отстранила арбитра на три тура
  • 14:46
    • Роджерс в ближайшие сутки возглавит «Лестер»
  • 14:13
    • «Реалу» интересен защитник «Аякса»
  • 13:42
    • Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева
  • 11:44
    • Следствие по делу Кокорина и Мамаева завершат в ближайшие две недели
    Все новости спорта

    «Чикаго» Анисимова обязан побеждать «Анахайм»

    «Анахайм» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 февраля 2019 года

    НХЛ Анахайм Дакс Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз на «Анахайм» — «Чикаго»
    Артем Анисимов, «Чикаго»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Чикаго».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Анахайм»

    В прошлом матче «Анахайм» на выезде был разбит «Ванкувером» (0:4) — это второе поражение после двух побед, и в целом у «Дакс» плачевная ситуация. Команда занимает предпоследнее место на Западе с девятью очками отставания от 8-й позиции.

    Все прогнозы на хоккей

    Главная проблема «Анахайма» — ужасная игра в атаке, в том числе из-за травм Райана Гетцлафа и Онджея Касе, а также травмы двух основных вратарей — Чеда Джонсона и Джона Гибсона. Среди других лидеров — защитник Хампус Линдхольм, нападающие Адам Энрике, Рикард Раккель, Ник Ритчи и Якоб Сильфверберг.

    «Анахайм» в большей мере ориентирован на оборону, хотя и здесь проблем у «Дакс» вагон, но главная слабость — линия нападения, забрасывающая чуть больше двух шайб в среднем за игру. Это абсолютно худший показатель в Лиге.

    «Чикаго»

    В прошлом поединке «Чикаго» дома проиграл «Далласу» (3:4) — это второе поражение команды подряд, и хотя до этого «Блэкхокс» выдали длинную серию побед, они снова застряли на последнем месте в Центральном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Откровенно слабо сыграл вратарь Кэм Уорд, но основной голкипер Кори Кроуфорд травмирован. Защитники Эрик Густафссон и Данкан Кит отдали по две передачи, по шайбе забросили форварды Джонатан Тэйвз, Дрейк Кажжюла и Крис Кунитц. Российский нападающий Артем Анисимов очков не набирал. Среди других лидеров нападающие Патрик Кэйн, Брендон Саад и Доминик Кахун.

    «Чикаго», наоборот, обладает вполне результативной атакой. Забрасывает в среднем 3,33 шайбы за матч, и реализует 22,4% большинства — показатели в восьмерке лучших в НХЛ. Зато оборона худшая во всей Лиге — 3,73 пропущенные шайбы в среднем за игру.

    Прогноз

    Команды сыграли два матча, обменявшись домашними победами (3:1 «Чикаго» и 4:2 «Анахайм»). «Дакс», как обычно, в плохой форме, но и «Блэкхокс» уступили в двух поединках подряд. Правда, играли они с более крепкими командами, так что рискнем с прогнозом на победу «Чикаго» в матче с коэффициентом 1,98. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кардифф — Эвертон
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Бернли
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Сегодня в 23:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Каролина — Лос-Анджелес
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оттава
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Нэшвилл
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург — Салават Юлаев
  • Завтра в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Завтра в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Месут Озил
  • Будущее Озила в тумане. Матч с БАТЭ это показал
    • 17:30 22/02/2019     «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах
  • Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»
    • 17:18 20/02/2019     Маурисио Почеттино атакует рефери Майка Дина
  • «Бернли» развеял надежды «Тоттенхэма» на титул
    • 02:09 24/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Анахайм» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
    Тоже интересно
    Пентек уже забил семь голов в шести матчах за «Милан» Футбол Кшиштоф Пентек: польская сенсация в «Милане»Левандовски и Милик уже в его тени 06:150
  • 18:55
    • Президент Ла Лиги может возглавить АПЛ
  • 18:41
    • Гвардиола: Надеюсь, Зинченко ждет долгая карьера в «Манчестер Сити»
  • 18:24
    • Карвахаль: Мы в хорошей форме перед встречей с «Барселоной»
    Хавьер Пасторе Футбол Трансферный дайджест. 19-25 февраляСколько может зарабатывать Ракитич в Италии, кто интересуется лучшим бомбардиром Бундеслиги, куда уйдут ветераны «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней 00:170
  • Экспресс дня

  • Прервут ли «Эвертон» и «Лестер» серии поражений?
  • 2.38
    •
  • 18:08
    • «Енисей» разгромно проиграл клубу ФНЛ
  • 17:53
    • Дементьева будет назначена заместителем спортивного директора «Монако»
  • 17:31
    • Два английских клуба претендуют на Хамеса
    Юрген Клопп Футбол «Ливерпуль» потерял волшебство. Команду Клоппа разгадалиВторой большой матч за последнюю неделю «Ливерпуль» завершил со счетом 0:0 — на этот раз не удалось ничего сделать с «Манчестер Юнайтед» Вчера в 15:530
  • 17:15
    • Фирмино вернется к матчу с «Эвертоном»
  • 16:44
    • «Барселона» заинтересовалась вратарем «Аякса»
  • 16:30
    • Хохлов: «Динамо» не будет играть тупо одной тактикой
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие