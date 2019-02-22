«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля 2019 года магнитогорский «Металлург» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Ак Барс».

«Металлург»

В прошлом игре «Металлург» на выезде справился с «Динамо Москва» (2:1), выиграв четвертый из последних пяти матчей. Магнитогорцы поднялись на третье место, но делят очки с «Ак Барсом», и лишь на один балл опережают «Авангард».

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Хороший матч сыграл опытный вратарь Василий Кошечкин, отразивший более 30 бросков по своим владениям, а результат сделали защитники — Максим Матушкин и Яков Рылов забросили по шайбе. Среди лидеров отметим также защитника Виктора Антипина, нападающих Сергея Мозякина, Мэтта Эллисона, Николая Кулемина и Денниса Расмуссена.

По всем показателям статистики «Металлург» находится среди 5-6 сильнейших команд КХЛ, но особенно хорошо у магнитогорцев получается реализация большинства — 27% и второе место.

«Ак Барс»

В прошлой игре «Ак Барс» на выезде в овертайме уступил немотивированному «Салавату Юлаеву» (2:3), и опустился на 4-е место Востока. Чтобы вернуть себе третье место казанцам надо побеждать «Магнитку», а иначе есть риск пропустить вперед еще и «Авангард».

По шайбе в игре с «Салаватом» забросили лидеры атаки — Владимир Ткачев и Данис Зарипов. Травмирован основной голкипер Эмиль Гарипов, среди ключевых игроков также защитник Пол Постма, нападающие Джастин Азеведо, Антон Ландер, Иржи Секач.

«Ак Барс» тоже демонстрирует вполне приличную статистику, входя в топ-10 лучших команд КХЛ по заброшенным/пропущенным шайбам и надежности меньшинстве, но большинство одно из худших в Лиге — лишь 15,7% реализации.

Прогноз

Это битва за третье место на Востоке. В недавнем матче в Казани «Ак Барс» был сильнее (5:4), но на выезде казанцы играют не так эффективно — прогноз на победу «Металлурга» в матче с коэффициентом 1,78. 0