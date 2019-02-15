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    В игре СКА и «Йокерита» ждем обилие голов

    СКА — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2019 года

    КХЛ СКА Йокерит
    Прогноз на СКА — «Йокерит»
    Антон Белов, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля 2019 года питерский СКА примет финский «Йокерит». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Йокерит».
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    СКА

    В прошлой игре СКА на выезде всухую обыграл «Спартак» (2:0), выиграв восьмой из последних десяти матчей. Армейцы Санкт-Петербурга занимают второе место в общей таблице КХЛ, отставая на три очка от ЦСКА.

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    Отразив 18 бросков, седьмой шатаут в сезоне сделал вратарь Магнус Хеллберг, по шайбе забросили нападающие Ярно Коскиранта и Михаил Мальцев. Среди ключевых исполнителей — вратарь Игорь Шестеркин, защитники Патрик Херсли и Антон Белов, нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Николай Прохоркин.

    У СКА самая результативная атака в КХЛ, забрасывающая в среднем 3,33 шайбы за игру, а также вторая лучшая оборона и меньшинство. Большинство чуть ниже, но тоже в пятерке сильнейших — 23,1% и 5-й показатель.

    «Йокерит»

    В прошлом матче «Йокерит» на выезде уступил московскому «Динамо» (2:5), проиграв во второй раз подряд и в третий в последних четырех играх. Но финны уверенно чувствуют себя на четвертом месте Запада, опережая на семь очков «Динамо Москва».

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    Слабо сыграл вратарь Янис Калниньш, зато по шайбе забросили лидеры — защитник Сами Леписто, нападающие Джон Норман и Никлас Йенсен. Среди ключевых игроков также выделим защитника Алекса Гранта, нападающих Сакари Маннинена и Стива Мозеса.

    «Йокерит» играет с акцентом на атаку, забрасывая в среднем 3,10 шайб за матч (результативнее только СКА и «Барыс»), но вот игра в обороне ниже среднего — в среднем более 2,5 пропущенных шайб за матч.

    Прогноз

    Все три предыдущие встречи в сезоне выиграл СКА — 6:2, 4:1 и 4:3 ОТ. Сейчас букмекеры тоже не сомневаются в успехе армейцев, и в общем можно прогнозировать результативный поединок — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,08. 0

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    Прогноз на СКА — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля 2019 года питерский СКА примет финский «Йокерит». Начало матча — 19:30 мск.
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