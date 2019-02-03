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    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 3 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
    Михаил Сергачев, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй».
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    «Рейнджерс»

    В прошлом поединке «Рейнджерс» на выезде дожали своего конкурента по Столичному дивизиону «Нью-Джерси» (4:3), выиграв в четвертый раз в последних пяти матчах. Команда занимает 6-е место в дивизионе, но от зоны плей-офф отстает на восемь очков.

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    «Рейнджерс» уступали по ходу матча 0:2, но вырвали победу благодаря хет-трику топ-форварда Мики Зибанеджада, набравшего в итоге четыре очка. Его партнеры по ударной тройке также выглядели блестяще — Матс Зукарелло отдал три результативные передачи, Крис Крайдер забросил шайбу. Российский нападающий Павел Бучневич также отдал одну голевую передачу, Владислав Наместников очков не набирал, вратарь Александр Георгиев на лед не выходил.

    Почти по всем показателям статистики «Рейнджерс» занимают места в конце третьего десятка. И лишь большинство у клуба из Нью-Йорка среди лучших — 21,1% реализации и 11-й показатель.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде проиграла «Питтсбургу» (2:4), и продолжает чередовать победы с поражениями. С другой стороны, лидерству «Лайтнинг» в общей турнирной таблице НХЛ пока ничего не угрожает, а в Атлантическом дивизионе команда и вовсе опережает «Торонто» на 14 очков.

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    Слабо сыграл российский вратарь Андрей Василевский, пропустив четыре шайбы с 22 бросков. Российский нападающий Никита Кучеров отдал одну результативную передачу, защитник Михаил Сергачев очков не набирал. По голу оформили лидеры атаки Стивен Стэмкос и Джей Ти Миллер. Среди ключевых исполнителей также защитники Виктор Хэдман и Райан Макдона, нападающие Янни Гурд, Тайлер Джонсон и Брэйден Поинт.

    «Тампа-Бэй» — самая результативная команда в НХЛ. «Лайтнинг» забрасывают в среднем почти четыре шайбы за матч и реализуют 29,8% большинства. Меньшинство тоже в топ-3, но оборона послабее, хотя рядом с топ-10 — в среднем 2,88 пропущенных шайб за игру.

    Прогноз

    Первая встреча команд завершилась домашней победой «Тампы-Бэй» (6:3). И хотя «Лайтнинг» сейчас не в самой хорошей форме, а «Рейджерс» вроде набрали неплохой ход, мы все же уверены в успехе гостей, атакующий стиль игры которых клуб из Нью-Йорка просто не выдержит — победа «Тампы» в основное время с коэффициентом 1,98. 0

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 04:00 мск.
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