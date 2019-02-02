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    «Трактор» попробует сдержать атаку «Металлурга»

    «Трактор» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 2 февраля 2019 года

    КХЛ Трактор Металлург Мг
    Прогноз на «Трактор» — «Металлург»
    Александр Шинин, «Трактор»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля 2019 года челябинский «Трактор» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Металлург».
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    «Трактор»

    В прошлой игре «Трактор» дома проиграл «Витязю» (2:3) — это третье поражение челябинцев в последних четырех играх. Команда занимает 8-е место на Востоке, опережая на четыре очка «Сибирь» и на два отставая от «Торпедо».

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    В игре с «Витязем» по шайбе забросили не основные нападающие — Марсель Шолохов и Александр Рыбаков. Ключевые исполнители команды — вратарь Василий Демченко, защитник Ник Бэйлен, нападающие Райан Стоа, Пол Щехура, Йонас Энлунд, Виталий Кравцов и Кристиан Томас.

    У «Трактора» вполне неплохая оборона, а меньшинство входит в топ-7 КХЛ (86,1% надежности). Но при этом в атаке менее результативно чем челябинцы играет только «Слован» в среднем лишь 1,72 заброшенные шайбы за матч.

    «Металлург»

    В прошлом матче «Металлург» на выезде уступил «Динамо Москва» (2:4), проиграв второй матч подряд, хотя до этого команда одержала ряд побед. Пока что «Магнитка» сохраняет 4-е место на Востоке, на одно очко опережая «Ак Барс» и на столько же отставая от «Авангарда» с «Барысом».

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    Не самую лучшую игру провел опытный вратарь Василий Кошечкин, по шайбе забросили защитник Иван Верещагин и один из топ-форвардов Деннис Расмуссен. Среди ключевых исполнителей также защитники Максим Матушкин и травмированный Виктор Антипин, нападающие Мэтт Эллисон, Сергей Мозякин, Николай Кулемин, Ииро Пакаринен.

    По всем показателям статистики «Металлург» входит в топ-6 КХЛ, но лучше всего магнитогорцы выглядят в спецбригадах — 27,5% реализации большинства (2-е место) и 87,2% надежности в меньшинстве (3-е).

    Прогноз

    Это третья встреча команд в сезоне, и «Металлург» до этого дважды праздновал победы — 2:1 в овертайме на выезде, и 2:0 дома. С учетом этой статистики, ставим на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Трактор» — «Металлург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля 2019 года челябинский «Трактор» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 15:00 мск.
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