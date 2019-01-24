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    «Металлург» попробует раскусить оборону «Трактора»

    «Металлург» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 января 2019 года

    КХЛ Металлург Мг Трактор
    Прогноз на «Металлург» — «Трактор»
    Евгений Рясенский, «Трактор»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года магнитогорский «Металлург» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Трактор».
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    «Металлург»

    В прошлом матче «Металлург» дома проиграл «Барысу» (1:3) — это второе поражение команды в трех последних играх, хотя до этого магнитогорцы шли на серии из восьми побед. «Металлург» занимает 5-е место в Восточной конференции, опережая на шесть очков «Салават Юлаев», а от 2-4 мест их отделяет одно очко.

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    Единственную шайбу «Магнитки» забросил в большинстве нападающий Андрей Чибисов. Среди ключевых исполнителей выделим вратарей Артема Загидуллина и Василия Кошечкина, защитников Виктора Антипина и Максима Матушкина, нападающих Сергея Мозякина, Николая Кулемина, Денниса Расмуссена, Мэтта Эллисона.

    «Металлург» сейчас входит в топ-6 КХЛ по всем показателям, но при этом лучше всего у магнитогорцев выглядят спецбригады — второе в КХЛ большинство (28,4%) и третье меньшинство (88,5%).

    «Трактор»

    В прошлом матче «Трактор» на выезде всухую уступил «Автомобилисту» (0:3), прервав серию из трех побед. «Трактор» занимает 8-е место на Востоке, на два очка отставая от «Торпедо» и уже на семь опережая «Кунь Лунь».

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    Лидерами команды являются вратарь Василий Демченко, защитник Ник Бэйлен, нападающие Райан Стоа, Виталий Кравцов, Йонас Энлунд, Пол Щехура, Игорь Полыгалов. Травмированы защитники Никита Никитин и Александр Шинин.

    У «Трактора» вторая худшая атака в КХЛ (хуже лишь у «Слована»), плохое большинство и посредственная оборона. Лишь по игре в меньшинстве челябинцы выделяются — 85,5% надежности и 7-е место.

    Прогноз

    После не самого приятного поражения от «Барыса» «Металлург» будет нацелен только на победу, но при этом в последних десяти матчах с участием «Трактора» лишь дважды было заброшено больше пят шайб, так что прогнозируем тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,87. 0

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    Прогноз на «Металлург» — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года магнитогорский «Металлург» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск.
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