«Локомотив» — «Слован». Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года ярославский «Локомотив» примет словацкий «Слован». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Слован».

«Локомотив»

В прошлой игре «Локомотив» подтвердил, что является самым неудобным соперником для лидера КХЛ ЦСКА, обыграв армейцев в третий раз в сезоне (2:1), и одержав в целом четвертую победу подряд. Ярославцы занимают третье место на Западе, опережая на три очка «Йокерит».

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Снова классно сыграл вратарь Илья Коновалов, отразив 24 из 25 бросков, по шайбе забросили игроки третьей пятерки — защитник Максим Осипов, нападающий Евгений Коротков. Лидеры команды — защитник Якуб Накладал, нападающие Брэндон Козун, Андрей Локтионов и травмированный Петри Контиола.

«Локомотив» исключительно оборонительная команда — у ярославцев лучшее в КХЛ меньшинство (91,8%) и третья оборона в целом (1,88 пропущенных шайб в среднем за матч). В атаке результаты заметно слабее.

«Слован»

В прошлом поединке «Слован» на выезде проиграл «Динамо Рига» (2:3), потерпев восьмое поражение подряд. Словацкий клуб занимает последнее место во всей КХЛ, отставая от ближайших соперников на шесть очков.

По шайбе в ворота рижан забросили нападающие Адам Лиска и Кайл Чипчера. Лидерами команды являются вратарь Якуб Штепанек, защитники Эрик Гелинас и Михал Серсен, нападающие Рудольф Червены, Джефф Таффе, Матус Секул и Чэд Роу.

«Слован» — абсолютный аутсайдер КХЛ, обладающий самой худшей обороной и атакой, забрасывая в среднем лишь 1,69 шайб за игру и пропуская 3,37 шайб. Спецбригады лишь немного лучше.

Прогноз

Прошлая встреча соперников завершилась минимальной домашней победой «Локомотива» (1:0), и в этом раз мы также не ждем много голов — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,92. 0