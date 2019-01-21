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    Продлит ли «Северсталь» победную серию в матче с «Динамо Москва»?

    «Динамо Москва» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 21 января 2019 года

    КХЛ Динамо Северсталь
    Прогноз на «Динамо Москва» — «Северсталь»
    Дмитрий Кагарлицкий, «Динамо Москва»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 января 2019 года московское «Динамо» примет череповецкую «Северсталь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Северсталь».
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    «Динамо Москва»

    В прошлом матче «Динамо» на выезде уступило СКА (1:3), прервав серию из трех побед и пяти матчей с набранными очками. Москвичи занимают пятое место на Западе, опережая на один балл «Спартак» и на десять отставая от «Йокерита».

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    Единственную шайбу «Динамо» в большинстве сделали лидеры атаки — Вадим Шипачев ассистировал, Дмитрий Кагарлицкий забрасывал. Среди ключевых игроков также вратарь Иван Бочаров, защитник Илья Никулин. Травмирован ведущий защитник Миика Койвисто, дисквалифицирован защитник Михал Чайковски, травмированы форварды Максим Афиногенов, Андрей Алексеев и Дмитрий Тарасов.

    У «Динамо Москва» неплохой баланс заброшенных/пропущенных шайб (средние показатели), и третье лучшее в КХЛ большинство — 25,8% реализации, зато одни из самых слабых спецбригад меньшинства — лишь 76,4% надежности и 5-й худший показатель.

    «Северсталь»

    В прошлом поединке «Северсталь» на выезде разобралась с «Адмиралом» (4:2) — команда идет на серии из шести побед, причем четыре из них добыты на выезде. Череповчане поднялись на 10-е место Западной конференции, но от зоны плей-офф их отделяет практически пропасть — 15 очков.

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    В игре с «Адмиралом» по шайбе забросили Егор Бабенко, Картер Эштон, Евгений Лапенков, Сергей Монахов, две передачи отдал Иван Николишин. Среди лидеров команды отметим вратаря Доминика Фурха, нападающих Алексея Михнова, Даниила Вовченко и Юрия Трубачева.

    Почти по всем показателям «Северсталь» худшая или одна из худших команд в КХЛ. Лишь по игре в обороне череповчане входят в топ-20, пропуская чуть меньше трех шайб в среднем за игру.

    Прогноз

    Букмекеры почти не сомневаются в успехе «Динамо», даже несмотря на спурт «Северстали». Но в последних матчах череповчане играют достаточно результативно, так что прогнозируем тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,77. 0

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    Прогноз на «Динамо Москва» — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 января 2019 года московское «Динамо» примет череповецкую «Северсталь». Начало матча — 19:30 мск.
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