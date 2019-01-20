«Монреаль» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 января 2019 года «Монреаль Канадиенис» примет «Филадельфию Флаерс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Филадельфия».

«Монреаль»

В прошлом поединке «Монреаль» дома разбил «Флориду» (5:1), одержав третью победу подряд, а перед тем, как принять дома «Флаерс», съездит в гости к «Коламбусу». «Канадиенс» идут в зоне плей-офф «Востока», занимая 4-е место в Атлантическом дивизионе, и опережая на три очка «Баффало».

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Фантастический матч против «Пантерз» выдал вратарь Антти Ниеми, отразив 52 из 53 бросков, ведущий защитник Ши Вебер оформил гол+пас, по шайбе на счету Брендона Галлахера, Филипа Дано, Макса Доми и Йеспери Котканиеми. Травмирован один из ключевых нападающих Эндрю Шоу.

По большинству показателей «Монреаль» показывает средние результаты, включая заброшенные и пропущенные шайбы, игру в меньшинстве. При этом у «Канадиенс» худшая в лиге реализация большинства — 12,9%.

«Филадельфия»

В прошлом поединке «Филадельфия» дома обыграла «Бостон» (4:3) — это вторая победа подряд для «Флаерс» и третья в последних четырех матчах, но команда все равно занимает последнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

Героем матча стал лидер нападения «Филадельфии» Шон Кутюрье, который стал автором хет-трика, а его партнер по тройке Оскар Линдблом записал себе в актив гол+пас. Также классный матч сыграл российский защитник Иван Проворов, отдав две передачи, так же, как и Клод Жиру. Главная проблема команды — травмы трех вратарей: Брайана Эллиотта, Михала Нойвирта и Энтони Столарса.

Только по игре на вбрасываниях (56,4%) «Филадельфия» лидер в НХЛ. В остальном «Флаерз» не входят даже в топ-20, показывая вторую худшую реализацию большинства и четвертую худшую в Лиге оборону.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, и обе набрали неплохой ход. Но у «Канадиенс» не такие серьезные проблемы с вратарской линией, и они играют дома, так что прогнозируем победу «Монреаля» в матче с коэффициентом 1,77. 0