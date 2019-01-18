«Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 января 2019 года «Нэшвилл Предаторз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Виннипег».

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» дома уничтожил «Вашингтон» (7:2), прервав серию из двух поражений подряд, и подтянувшись к лидеру Центрального дивизиона «Виннипегу» на расстояние одной победы (два очка). При этом «Колорадо» отстает от «Предаторз» на десять очков.

Все прогнозы на хоккей

Героями матча с «Кэпиталс» стали два лидера атаки — Виктор Арвидссон оформил хет-трик, Ник Бонино — дубль. По шайбе на счету Рокко Гримальди и Калле Ярнкрока, по две передачи отдали Райан Джохансен и защитник Маттиас Экхольм. Среди лидеров выделим также защитника Романа Йоси, нападающих Колтона Сиссонса, Крэйга Смита, Кевина Фиалу и Филипа Форсберга.

Сила «Нэшвилла» заключена в его обороне и вратарях — в среднем 2,56 пропущенных шайб за игру и 2-е место в НХЛ после «Айлендерс». По игре в атаке «Предаторз» также входят в топ-10, но вот спецбригады оставляют желать лучшего. Особенно реализация большинства с показателем 14,2% (четвертая худшая в Лиге)

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» дома разобрался с «Вегасом» (4:1) — это третья победа «Джетс» подряд и пятая в шести последних матчах. В итоге «Виннипег» продолжает лидировать в Центральном дивизионе, и поднялся на третье место в Западной конференции.

Шикарный матч провел резервный вратарь «Джетс» Лорен Броссуа, отразивший 43 из 44 бросков в створ! А результат сделала ударная тройка атаки — Кайл Коннор оформил дубль и набрал три очка, Марк Шайфли — гол+пас, две передачи у Блэйка Уиллера, еще одна шайба на счету Матье Перро. Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набирал, травмированы ведущий защитник Дастин Бафлин, защитник Бен Чиаро, нападающий Николай Эллерс.

«Виннипег» выделяется стабильно хорошей игрой во всех линиях — по заброшенным/пропущенным шайбам команда входит в топ-6 НХЛ, по игре в меньшинстве занимает 11-е место, а в большинстве показывает 3-ю реализацию (27,7%).

Прогноз

Первая встреча соперников завершилась сухой домашней победой «Нэшвилла» (3:0). Сейчас игра снова проходит на льду «Предаторз», которые являются фаворитами. При этом цена победы уж очень велика, так что вряд ли мы увидим много шайб — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,28. 0