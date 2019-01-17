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    «Салават Юлаев» может обыграть на выезде «Барыс»

    «Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 января 2019 года

    КХЛ Барыс Салават Юлаев
    Прогноз на «Барыс» — «Салават Юлаев»
    Даррен Диц, «Барыс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Салават Юлаев».
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    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» дома уступил «Спартаку» (4:5), проиграв во второй раз в последних трех матчах. Более того, казахстанцы не побеждают в основное время три игры. Отставание от «Авангарда» в дивизионе выросло до четырех очков, а в Восточной конференции «Барыс» занимает 5-е место.

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    «Барыс» вел в счете 3:0, но из-за слабой игры вратаря Хенрика Карлссона, которого заменили по ходу матча, преимущество не удержал. По шайбе забросили Антон Сагадеев, Мэтт Фрэттин, Андре Петтерссон и защитник Виктор Сведберг. Среди лидеров защитники Даррен Диц, Кэвин Даллмэн, нападающие Кертис Волк, Патрис Кормье, Никита Михайлис и Роман Старченко.

    «Барыс» делает упор на линию атаки, входя в топ-3 КХЛ как по заброшенным шайбам, так и по реализации большинства. Но в обороне и меньшинстве казахстанцы выглядит гораздо скромнее, и показывают результаты с 15-го по 17-е места.

    «Салават Юлаев»

    В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде в серии буллитов уступил «Авангарду» (4:5) — это второе поражение команды после серии из четырех побед. Уфимцы занимают шестое место на Востоке, на восемь очков опережая «Торпедо» и на шесть отставая от «Барыса».

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    Дублем в игре с омичами выстрелил защитник Захар Арзамасцев, по шайбе забросили Александр Бурмистров и Антон Бурдасов, Дмитрий Кугрышев отдал две передачи. Среди лидеров команды также защитник Филип Ларсен, нападающие Линус Умарк, Тиму Хартикайнен, Йонас Кемппайнен, Владимир Ткачев, вратарь Юха Метсола.

    По всем показателям «Салават Юлаев» входит в топ-10, но особенно хорошо у уфимцев получается игра в спецбригадах — 86,1% надежности в меньшинстве (4-е место) и 24,5% реализации большинства (5-е).

    Прогноз

    В двух предыдущих встречах в сезоне победу дважды праздновал «Салават Юлаев» — 3:0 на выезде и 7:3 дома. С учетом того факта, что казахстанцы в основном слабо играют с конкурентами, рискнем с прогнозом на победу «Салавата Юлаева» в матче с коэффициентом 2,17. 0

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    Прогноз на «Барыс» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 16:30 мск.
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