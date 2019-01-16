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    Разозленная «Тампа-Бэй» должна побеждать «Даллас»

    «Даллас» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 января 2019 года

    НХЛ Даллас Старз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Даллас» — «Тампа-Бэй»
    Александр Радулов, «Даллас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Даллас Старз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Тампа-Бэй».
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    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» дома уступил «Сент-Луису» (1:3), проиграв второй матч подряд и третий из последних четырех. «Старз» занимают третье место в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Колорадо».

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    Единственную шайбу в игре с «Блюз» забросил нападающий Эрик Кондра, для которого она стала первой в сезоне. Россияне Александр Радулов и Валерий Ничушкин очков не набирали, вратарь Антон Худобин остался в запасе. Среди лидеров защитники Джон Клингберг и Мииро Хейсканен, нападающие Тайлер Сегин и Джейми Бенн. Травмированы защитник Марк Мето, нападающие Мартин Ганзал и Джейсон Дикинсон.

    «Даллас» располагает сильными спецбригадми, и одной из лучших линий обороны в НХЛ — в среднем 2,65 пропущенных шайб за игру (5-е место), но при этом хуже чем «Старз» в атаке играют буквально пара-тройка команд в Лиге.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом поединке «Тампа-Бэй» на выезде была неожиданно разбита «Айлендерс» (1:5), прервав серию из трех побед подряд. Но лидерству «Лайтнинг» в НХЛ пока ничего не угрожает — восемь очков преимущества над ближайшими преследователями из «Калгари».

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    Единственную шайбу в игре с «Айлендерс» забросил защитник Райан Макдона, тогда как звездная атака во главе со Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеров провела очень слабый матч. Не набрал очков защитник Михаил Сергачев, слабо сыграл вратарь Андрей Василевский, пропустив пять шайб с 28 бросков. Список травмированных пуст.

    «Тампа-Бэй» самая результативная команда в НХЛ — в среднем за матч «Лайтнинг» забрасывают 4,04 шайбы и реализуют 29,9% большинства. Но игра в обороне не самая выдающаяся — лишь 15-е место и почти три пропущенные шайбы в среднем за игру.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, и мы попробуем поставить на разозленную разгромом от «Айлендерс» «Тампу-Бэй» — победа в основное время с коэффициентом 2,27. 0

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    Прогноз на «Даллас» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.27. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Даллас Старз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 04:30 мск.
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