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    От игры «Калгари» и «Аризоны» ждем много шайб

    «Калгари» — «Аризона». Прогноз и ставки на матч НХЛ 14 января 2019 года

    НХЛ Аризона Койотс Калгари Флэймз
    Прогноз на «Калгари» — «Аризона»
    Илья Любушкин, «Аризона»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 января 2019 года «Калгари Флэймз» примет «Аризону Койотис». Начало матча — 05:30 мск. Прогноз на «Калгари» — «Аризона».
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    «Калгари»

    В прошлом матче «Калгари» дома перестрелял «Флориду» (4:3), одержав четвертую победу подряд и шестую в последних семи матчах. «Калгари» продолжает лидировать в Западной конференции, а от лидера НХЛ «Тампы» команду отделяет восемь очков.

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    Героем матча стал нападающий Михал Фролик, который забросил шайбу и еще дважды ассистировал партнерам — по голу на счету защитника Марка Джиордано, нападающих Шона Монахана и Мэттью Ткачука. Среди лидеров выделим еще защитника Ноа Хэнифина, нападающих Элиаса Линдхольма, Джонни Гудро и Майкла Баклунда. Травмированы защитники Майкл Стоун и Юусо Валимяки.

    У «Калгари» очень сильная линия нападения, забрасывающая в среднем 3,61 шайбы за матч (лучше показатели только у «Тампы» и «Торонто»). Оборона рядом с топ-10, хорошие спецбригады большинства, но меньшинство слабое — лишь 78,3% надежности (21-е место).

    «Аризона»

    В прошлом матче «Аризона» на выезде в овертайме дожала «Ванкувер» (4:3), выиграв во второй раз после серии из трех поражений, но идя на 7-м месте в Тихоокеанском дивизионе, от того же «Ванкувера» «Койотис» отделяет еще четыре очка.

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    Результат в игре с «Кэнакс» сделала вторая и третья пятерки. В частности нападающий Рихард Паник оформил дубль и набрал три очка, по шайбе на счету форвардов третьей тройки Ника Казинса и Конор Гарланда, по два ассиста у нападающего Винса Хинострозы и защитника Джейкоба Чичрана.

    Российский защитник Илья Любушкин очков не набирал, а главная проблема «Аризоны» — переполненный лазарет. Травмированы вратарь Антти Раанта, защитники Джейсон Демер, Кевин Коннатон, нападающие Михаэль Грабнер, Брэд Ричардсон и Ник Шмальц. Еще несколько игроков под вопросом.

    «Аризона» обладает самыми непробиваемыми спецбригадами меньшинства в НХЛ — 88,5% надежности. В целом оборона «Койотис» тоже очень хороша — менее трех пропущенных шайб в среднем за матч и 8-й показатель. Но зато атака хуже только у «Лос-Анджелеса» и «Анахайма» — 2,56 заброшенных шайб в среднем за матч.

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился разгромной выездной победой «Калгари» (6:1). Сейчас букмекеры также почти не сомневаются в успехе «Флэймз», плюс у них мощнейшая атака, так что можно присмотреться к прогнозу на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Калгари» — «Аризона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 января 2019 года «Калгари Флэймз» примет «Аризону Койотис». Начало матча — 05:30 мск.
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